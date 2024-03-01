Эксперт назвал диалог США и России о стратегической стабильности неотложным
Эксперт Цуй назвал диалог США и России о стратегической стабильности неотложным
Российские и американские флаги. Архивное фото
ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Переговоры по новому соглашению о ядерном оружии между РФ и США являются неотложной задачей, заявил китайской государственной газете Global Times преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг с посланием к Федеральному собранию, заявил, что вбросы о якобы российском ядерном оружии в космосе нужны, чтобы втянуть РФ в переговоры, выгодные США. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности.
"Стратегическая стабильность означает переговоры по новому соглашению о ядерном оружии между Россией и США, поскольку это очень неотложная задача — гарантировать, что две ядерные державы не станут участвовать в ядерной войне", - сказал эксперт.
При этом Цуй Хэн считает, что президент России будет обсуждать этот вопрос "только с победителем президентских выборов в США".
"Пока слишком рано говорить о том, что нынешняя ситуация в конфликте сложилась в пользу России или Украины, поскольку победы в некоторых сражениях не полностью изменили ситуацию в стратегическом плане. Но совершенно очевидно, что США и западные страны не удовлетворены ситуацией и ищут новые подходы, чтобы ее изменить", - приводит издание слова китайского военного эксперта из Пекина, пожелавшего сохранить анонимность.
В послании Федеральному собранию Путин также заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
Путин 21 февраля 2023 года заявил в послании Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в российско-американском договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне через неделю.