https://ria.ru/20240301/kitay-1930386918.html

Эксперт назвал диалог США и России о стратегической стабильности неотложным

Эксперт назвал диалог США и России о стратегической стабильности неотложным - РИА Новости, 01.03.2024

Эксперт назвал диалог США и России о стратегической стабильности неотложным

Переговоры по новому соглашению о ядерном оружии между РФ и США являются неотложной задачей, заявил китайской государственной газете Global Times преподаватель... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T05:47

2024-03-01T05:47

2024-03-01T05:47

россия

сша

украина

владимир путин

шос

нато

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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Переговоры по новому соглашению о ядерном оружии между РФ и США являются неотложной задачей, заявил китайской государственной газете Global Times преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн. Президент России Владимир Путин, выступая в четверг с посланием к Федеральному собранию, заявил, что вбросы о якобы российском ядерном оружии в космосе нужны, чтобы втянуть РФ в переговоры, выгодные США. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности. "Стратегическая стабильность означает переговоры по новому соглашению о ядерном оружии между Россией и США, поскольку это очень неотложная задача — гарантировать, что две ядерные державы не станут участвовать в ядерной войне", - сказал эксперт. При этом Цуй Хэн считает, что президент России будет обсуждать этот вопрос "только с победителем президентских выборов в США". Издание со ссылкой на китайских аналитиков пишет, что Россия бросает вызов однополярной системе, в которой доминируют США, посредством конфликта с Украиной, поэтому Вашингтон не позволит Москве добиться успеха, а США и их союзники все равно будут искать новые меры для борьбы с Россией. "Пока слишком рано говорить о том, что нынешняя ситуация в конфликте сложилась в пользу России или Украины, поскольку победы в некоторых сражениях не полностью изменили ситуацию в стратегическом плане. Но совершенно очевидно, что США и западные страны не удовлетворены ситуацией и ищут новые подходы, чтобы ее изменить", - приводит издание слова китайского военного эксперта из Пекина, пожелавшего сохранить анонимность. В послании Федеральному собранию Путин также заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Путин 21 февраля 2023 года заявил в послании Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в российско-американском договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне через неделю.

https://ria.ru/20240124/lavrov-1923298664.html

https://ria.ru/20221208/ryabkov-1837094936.html

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сша

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россия, сша, украина, владимир путин, шос, нато