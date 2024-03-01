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Эксперт назвал диалог США и России о стратегической стабильности неотложным - РИА Новости, 01.03.2024
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05:47 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/kitay-1930386918.html
Эксперт назвал диалог США и России о стратегической стабильности неотложным
Эксперт назвал диалог США и России о стратегической стабильности неотложным - РИА Новости, 01.03.2024
Эксперт назвал диалог США и России о стратегической стабильности неотложным
Переговоры по новому соглашению о ядерном оружии между РФ и США являются неотложной задачей, заявил китайской государственной газете Global Times преподаватель... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T05:47
2024-03-01T05:47
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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Переговоры по новому соглашению о ядерном оружии между РФ и США являются неотложной задачей, заявил китайской государственной газете Global Times преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн. Президент России Владимир Путин, выступая в четверг с посланием к Федеральному собранию, заявил, что вбросы о якобы российском ядерном оружии в космосе нужны, чтобы втянуть РФ в переговоры, выгодные США. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности. "Стратегическая стабильность означает переговоры по новому соглашению о ядерном оружии между Россией и США, поскольку это очень неотложная задача — гарантировать, что две ядерные державы не станут участвовать в ядерной войне", - сказал эксперт. При этом Цуй Хэн считает, что президент России будет обсуждать этот вопрос "только с победителем президентских выборов в США". Издание со ссылкой на китайских аналитиков пишет, что Россия бросает вызов однополярной системе, в которой доминируют США, посредством конфликта с Украиной, поэтому Вашингтон не позволит Москве добиться успеха, а США и их союзники все равно будут искать новые меры для борьбы с Россией. "Пока слишком рано говорить о том, что нынешняя ситуация в конфликте сложилась в пользу России или Украины, поскольку победы в некоторых сражениях не полностью изменили ситуацию в стратегическом плане. Но совершенно очевидно, что США и западные страны не удовлетворены ситуацией и ищут новые подходы, чтобы ее изменить", - приводит издание слова китайского военного эксперта из Пекина, пожелавшего сохранить анонимность. В послании Федеральному собранию Путин также заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Путин 21 февраля 2023 года заявил в послании Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в российско-американском договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне через неделю.
https://ria.ru/20240124/lavrov-1923298664.html
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россия, сша, украина, владимир путин, шос, нато
Россия, США, Украина, Владимир Путин, ШОС, НАТО
Эксперт назвал диалог США и России о стратегической стабильности неотложным

Эксперт Цуй назвал диалог США и России о стратегической стабильности неотложным

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоссийские и американские флаги
Российские и американские флаги - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПЕКИН, 1 мар - РИА Новости. Переговоры по новому соглашению о ядерном оружии между РФ и США являются неотложной задачей, заявил китайской государственной газете Global Times преподаватель базы КНР-ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) по обучению и обменам в сфере международной юстиции при Шанхайском университете политики и права Цуй Хэн.
Президент России Владимир Путин, выступая в четверг с посланием к Федеральному собранию, заявил, что вбросы о якобы российском ядерном оружии в космосе нужны, чтобы втянуть РФ в переговоры, выгодные США. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
России и США нечего обсуждать в стратегической безопасности, заявил Лавров
24 января, 20:43
"Стратегическая стабильность означает переговоры по новому соглашению о ядерном оружии между Россией и США, поскольку это очень неотложная задача — гарантировать, что две ядерные державы не станут участвовать в ядерной войне", - сказал эксперт.
При этом Цуй Хэн считает, что президент России будет обсуждать этот вопрос "только с победителем президентских выборов в США".
Издание со ссылкой на китайских аналитиков пишет, что Россия бросает вызов однополярной системе, в которой доминируют США, посредством конфликта с Украиной, поэтому Вашингтон не позволит Москве добиться успеха, а США и их союзники все равно будут искать новые меры для борьбы с Россией.
"Пока слишком рано говорить о том, что нынешняя ситуация в конфликте сложилась в пользу России или Украины, поскольку победы в некоторых сражениях не полностью изменили ситуацию в стратегическом плане. Но совершенно очевидно, что США и западные страны не удовлетворены ситуацией и ищут новые подходы, чтобы ее изменить", - приводит издание слова китайского военного эксперта из Пекина, пожелавшего сохранить анонимность.
В послании Федеральному собранию Путин также заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
Путин 21 февраля 2023 года заявил в послании Федеральному собранию, что Россия приостанавливает участие в российско-американском договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне через неделю.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
Рябков назвал условие для диалога с США по стратегической безопасности
8 декабря 2022, 00:32
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинШОСНАТО
 
 
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