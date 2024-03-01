https://ria.ru/20240301/kitay-1930210672.html

"Слишком дешево": CША приготовились ударить по Китаю

"Слишком дешево": CША приготовились ударить по Китаю - РИА Новости, 01.03.2024

"Слишком дешево": CША приготовились ударить по Китаю

Западу опять не дает покоя Пекин. В Вашингтоне предупредили: примут меры, если в КНР попытаются решить проблему избыточных промышленных мощностей посредством... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:00

2024-03-01T08:00

2024-03-01T14:34

экономика

технологии

китай

сша

евросоюз

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

торговая война

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Западу опять не дает покоя Пекин. В Вашингтоне предупредили: примут меры, если в КНР попытаются решить проблему избыточных промышленных мощностей посредством дешевого экспорта. Речь, разумеется, о новых ограничениях на импорт. Похоже, в США уже забыли о том, как пострадали от торговых войн.Демпинговый экспортУгрозы озвучил заместитель министра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо. Он указал на то, что китайская политика ориентирована на предложение, а не на спрос, и избыток производства бьет по мировым рынкам.Демпинг не пройдет, и "остальной мир отреагирует <...> в новом антикитайском ключе", — цитирует министра Finanсial Times. Поэтому Пекину не следует воспринимать действия США и других стран как "неожиданность".Боятся конкуренцииБольше всего Запад беспокоят сектора чистой энергии: электромобили, солнечные батареи и литийионные аккумуляторы. По прогнозу Bloomberg, Китай к 2027-му захватит 69 процентов рынка литийионных батарей, у США и Германии останется лишь десять и семь процентов соответственно.КНР уже лидирует по выпуску и продажам электромобилей. В 2022-м в стране их реализовали 5,67 миллиона единиц. Это более половины машин такого типа, проданных за год во всем мире. На европейском рынке доля Пекина менее чем за два года выросла более чем вдвое.По данным Schmidt Automotive Research, треть китайских электромобилей в Европе купили в Великобритании. В четвертом квартале 2023-го марка BYD в Старом Свете обогнала американскую Tesla. Все возможности для продолжения экспансии есть: собственные никель и литий, микроэлектроника, мощная господдержка.Опять за староеОстановить напор китайцев Западу вряд ли удастся, однако США вновь готовятся применить один из любимых инструментов — заградительные пошлины."Также не исключен отказ от сотрудничества с рядом компаний и усложнение их работы на территории Соединенных Штатов и их союзников. Ничего тут особо нового не придумаешь, все это, кстати, идет вразрез с положениями и правилами ВТО", — отмечает Борис Пивовар, старший преподаватель кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий ИОМ Президентской академии.Кстати, в этом же русле намерен действовать и Дональд Трамп, который, когда был президентом, развязал с Пекином настоящую торговую войну. Ущерб для мировой экономики тогда оценили почти в полтора триллиона долларов.Как сообщала недавно The Washington Post, Трамп готовит "новую масштабную экономическую атаку на Китай". По данным газеты, он обсуждал с советниками 60-процентные пошлины на весь китайский импорт.Дорого обошлосьВ 2018-м и 2019-м Трамп повысил ставки с десяти до 25 процентов на многие виды продукции из КНР, примерно на 250 миллиардов долларов. Пекин ответил пошлинами на 185 миллиардов долларов.Торговая война разразилась в 2018-м, после того как в Вашингтоне зафиксировали рекордный торговый дефицит с Пекином. Китай обвинили в нечестной конкуренции и играх с курсом юаня.Однако взаимные тарифные удары навредили в первую очередь США. Промежуточная продукция и комплектующие, которые американские компании импортировали из КНР для собственного производства, резко подорожали. В итоге закрылось порядка 1800 предприятий, экономика потеряла около 500 тысяч рабочих мест.А в середине 2023-го разгорелась "война чипов". США и ЕС ограничили передачу КНР технологий и продажу полупроводников. Ответ последовал немедленно: ужесточение экспорта редкоземельных металлов галлия и германия — ключевых для микросхем.Донор технологийИ на этот раз, предупреждают экономисты, никаких преимуществ США и ЕС не получат. Дополнительные санкции против китайской экономики бумерангом ударят по Западу."ЕС с переездом многих немецких, французских, итальянских компаний уже лишился части промышленного потенциала, на очереди сельское хозяйство. Сложно представить, что будет с экономикой, если при отсутствии собственных конкурентных производств закрыть доступ на рынок китайским товарам", — указывает Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова.Китай давно инвестировал в технологичный сектор стран ЕС, чтобы получить доступ к передовым технологиям. Так, китайцы владеют немецкой компанией Kuka, получили крупнейший пакет акций концерна Daimler (производитель Mercedes-Benz), в этом же списке производитель шин Pirelli и ряд инновационных стартапов."По сути Европа уже несколько лет назад стала для Китая донором технологий, а сегодня окончательно сдает позиции.Очередное ограничение импорта может привести к ответным санкциям Китая. Учитывая и без того не самое выгодное положение европейских компаний, последствия для Европы будут негативными. Сейчас Китай - в более выгодном положении и в сфере технологий в ближайшие годы вполне может вытеснить европейские бренды за счет более дешевой электроэнергии", - указывает Дарья Соколан, зам декана по международной деятельности экономического факультета РУДН.Вдобавок, Пекин может ограничить деятельность американских компаний у себя, в том числе по сборке различных устройств. В то же время, продолжит наращивать производственные мощности и экспорт, расширяя возможности стран БРИКС. А китайские капиталы потекут с западных на дружественные рынки.Как выяснили еще в прошлом году в Американском институте предпринимательства, инвесторы из КНР все чаще отказываются от вложений в недвижимость и развитие производств Европы и США, предпочитая другие регионы. Китайские компании инвестируют в заводы в Юго-Восточной Азии и горнодобывающие и энергетические проекты в Азии, на Ближнем Востоке, в Южной Америке, чтобы укрепить альянсы и обеспечить доступ к критически важным ресурсам.

https://ria.ru/20240125/avto-1923281888.html

https://ria.ru/20240124/briks-1922948007.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, китай, сша, евросоюз, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), торговая война