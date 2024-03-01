https://ria.ru/20240301/kiev-1930382378.html

"Война закончена": в Киеве сделали важное заявление

"Война закончена": в Киеве сделали важное заявление - РИА Новости, 01.03.2024

"Война закончена": в Киеве сделали важное заявление

Запад не может допустить потерю Украиной Одессы, так как это будет означать полную победу России, такое мнение выразил украинский политолог Вадим Карасев в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T03:33

2024-03-01T03:33

2024-03-01T09:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запад не может допустить потерю Украиной Одессы, так как это будет означать полную победу России, такое мнение выразил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka."Если, например, им (российским войскам. — Прим. ред.) удастся прорвать оборону и выйти на Николаев-Одессу — а я не думаю, что европейцы хотят это допустить, потому что это значит отрезать Украину от Черного моря, а это – все, можно считать, что война закончена победой России и украинским поражением", – заявил Карасев.Политолог отметил, что пока еще нет уверенности в реализации такой перспективы, однако, по его словам, украинцам необходимо уже думать о "самых худших сценариях".Карасев предупредил, что в случае серьезного провала ВСУ на фронте западные страны могут предпринять шаги для того, чтобы создать еще одну горячую точку теперь уже в Приднестровье с целью отвлечения российских сил.Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к этим территориям. Как отметил глава государства, юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил он.Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заключил президент.

https://ria.ru/20240229/goroda-1930287763.html

https://ria.ru/20240301/zayavlenie-1930377052.html

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украина, россия, киев, вадим карасев, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире