Рейтинг@Mail.ru
"Война закончена": в Киеве сделали важное заявление - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 01.03.2024 (обновлено: 09:36 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/kiev-1930382378.html
"Война закончена": в Киеве сделали важное заявление
"Война закончена": в Киеве сделали важное заявление - РИА Новости, 01.03.2024
"Война закончена": в Киеве сделали важное заявление
Запад не может допустить потерю Украиной Одессы, так как это будет означать полную победу России, такое мнение выразил украинский политолог Вадим Карасев в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:33
2024-03-01T09:36
специальная военная операция на украине
украина
россия
киев
вадим карасев
владимир путин
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930399764_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_61793a59129259f67f77f21fddb6781f.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запад не может допустить потерю Украиной Одессы, так как это будет означать полную победу России, такое мнение выразил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka."Если, например, им (российским войскам. — Прим. ред.) удастся прорвать оборону и выйти на Николаев-Одессу — а я не думаю, что европейцы хотят это допустить, потому что это значит отрезать Украину от Черного моря, а это – все, можно считать, что война закончена победой России и украинским поражением", – заявил Карасев.Политолог отметил, что пока еще нет уверенности в реализации такой перспективы, однако, по его словам, украинцам необходимо уже думать о "самых худших сценариях".Карасев предупредил, что в случае серьезного провала ВСУ на фронте западные страны могут предпринять шаги для того, чтобы создать еще одну горячую точку теперь уже в Приднестровье с целью отвлечения российских сил.Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к этим территориям. Как отметил глава государства, юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил он.Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заключил президент.
https://ria.ru/20240229/goroda-1930287763.html
https://ria.ru/20240301/zayavlenie-1930377052.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930399764_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_4b5a6bf40feb02e2f678ffd918cc4e7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, вадим карасев, владимир путин, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Вадим Карасев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, В мире
"Война закончена": в Киеве сделали важное заявление

Политолог Карасев: потеря Одессы будет означать окончательное поражение Украины

© AFP 2024 / ROMAN PILIPEYПляж на берегу Черного моря в городе Одесса
Пляж на берегу Черного моря в городе Одесса - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AFP 2024 / ROMAN PILIPEY
Пляж на берегу Черного моря в городе Одесса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запад не может допустить потерю Украиной Одессы, так как это будет означать полную победу России, такое мнение выразил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Если, например, им (российским войскам. — Прим. ред.) удастся прорвать оборону и выйти на Николаев-Одессу — а я не думаю, что европейцы хотят это допустить, потому что это значит отрезать Украину от Черного моря, а это – все, можно считать, что война закончена победой России и украинским поражением", – заявил Карасев.
Бойцы МВД ЛНР на границе Луганской и Харьковской областей - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
На этом не закончится. В США раскрыли, какие города отойдут России
29 февраля, 15:55
Политолог отметил, что пока еще нет уверенности в реализации такой перспективы, однако, по его словам, украинцам необходимо уже думать о "самых худших сценариях".
Карасев предупредил, что в случае серьезного провала ВСУ на фронте западные страны могут предпринять шаги для того, чтобы создать еще одну горячую точку теперь уже в Приднестровье с целью отвлечения российских сил.
Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к этим территориям. Как отметил глава государства, юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил он.
Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заключил президент.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
"Все земли": украинский полковник сделал отчаянное заявление
Вчера, 01:27
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВадим КарасевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала