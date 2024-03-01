"Война закончена": в Киеве сделали важное заявление
Политолог Карасев: потеря Одессы будет означать окончательное поражение Украины
Пляж на берегу Черного моря в городе Одесса. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запад не может допустить потерю Украиной Одессы, так как это будет означать полную победу России, такое мнение выразил украинский политолог Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Если, например, им (российским войскам. — Прим. ред.) удастся прорвать оборону и выйти на Николаев-Одессу — а я не думаю, что европейцы хотят это допустить, потому что это значит отрезать Украину от Черного моря, а это – все, можно считать, что война закончена победой России и украинским поражением", – заявил Карасев.
Политолог отметил, что пока еще нет уверенности в реализации такой перспективы, однако, по его словам, украинцам необходимо уже думать о "самых худших сценариях".
Карасев предупредил, что в случае серьезного провала ВСУ на фронте западные страны могут предпринять шаги для того, чтобы создать еще одну горячую точку теперь уже в Приднестровье с целью отвлечения российских сил.
Ранее президент Владимир Путин напомнил, что Одесса — русский город, а все Причерноморье отошло России в результате русско-турецких войн, поэтому Украина не имеет никакого отношения к этим территориям. Как отметил глава государства, юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории. При формировании СССР Ленин передал все Украине, а при распаде Советского Союза Москва с этим смирилась и готова была жить в такой парадигме, уточнил он.
Жители этих регионов всегда голосовали за тех, кто шел с пророссийскими лозунгами, но после переворота в Киеве в 2014 году стало понятно, что России не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной, заключил президент.