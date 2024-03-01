https://ria.ru/20240301/khokkey-1930614715.html

Жители Смоленской области сыграли в хоккей с космонавтами к юбилею Гагарина

Жители Смоленской области сыграли в хоккей с космонавтами к юбилею Гагарина - РИА Новости, 01.03.2024

Жители Смоленской области сыграли в хоккей с космонавтами к юбилею Гагарина

Празднование 90-летия первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыли в Смоленске хоккейным матчем, в котором сразились жители региона во главе с губернатором... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T23:26

2024-03-01T23:26

2024-03-01T23:26

общество

россия

смоленская область

юрий гагарин (космонавт)

сергей неверов

василий анохин

госдума рф

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Празднование 90-летия первого космонавта планеты Юрия Гагарина открыли в Смоленске хоккейным матчем, в котором сразились жители региона во главе с губернатором Василием Анохиным и именитые космонавты, сообщает правительство Смоленской области. В пятницу на родине первого космонавта планеты Юрия Гагарина – Смоленской области началось празднование 90-летия со дня его рождения. Череду праздничных мероприятий открыл хоккейный матч в рамках III Авиационно-Космического Кубка. "Турнир в этом году посвящен юбилейной дате и открылся гала-матчем между командой губернатора Василия Анохина и сборной Авиационно-космического Кубка-2024. Впервые по приглашению правительства Смоленской области, в связи с юбилейными мероприятиями турнир проходит на Смоленщине", - говорится в сообщении. В турнире примут участие 12 команд, все победы турнира будут посвящены юбилею Гагарина. Впервые сыграет команда из Белоруссии. В правительстве Смоленской области рассказали РИА Новости, что в команде губернатора играли жители региона, а также приглашенный гость – зампредседателя Госдумы РФ Сергей Неверов. Команда противника состояла из летчиков-космонавтов, в частности, на лед вышли Герои России Сергей Залетин, Сергей Богдан. Девятого марта 2024 года в России и мире отметят 90-летие со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Как ранее сообщало правительство Смоленской области, уроженцем которой является Гагарин, в регионе запланировано более 150 праздничных мероприятий. Главные праздничные события пройдут 9 марта на малой родине Юрия Гагарина.

https://ria.ru/20240227/kinofestival-1929867946.html

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общество, россия, смоленская область, юрий гагарин (космонавт), сергей неверов, василий анохин, госдума рф