https://ria.ru/20240301/khinshteyn-1930538582.html

Запрещать VPN в России не планируется, заявил Хинштейн

Запрещать VPN в России не планируется, заявил Хинштейн - РИА Новости, 01.03.2024

Запрещать VPN в России не планируется, заявил Хинштейн

Запрещать VPN в России не планируется, заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:44

2024-03-01T16:44

2024-03-01T16:44

общество

россия

александр хинштейн

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запрещать VPN в России не планируется, заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. "Запрета VPN как VPN не планируется. Я считаю, что это правильно", - сказал Хинштейн на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024 в РФ вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам.

https://ria.ru/20240219/vpn-1928135675.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)