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Запрещать VPN в России не планируется, заявил Хинштейн - РИА Новости, 01.03.2024
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16:44 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/khinshteyn-1930538582.html
Запрещать VPN в России не планируется, заявил Хинштейн
Запрещать VPN в России не планируется, заявил Хинштейн - РИА Новости, 01.03.2024
Запрещать VPN в России не планируется, заявил Хинштейн
Запрещать VPN в России не планируется, заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:44
2024-03-01T16:44
общество
россия
александр хинштейн
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запрещать VPN в России не планируется, заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн. "Запрета VPN как VPN не планируется. Я считаю, что это правильно", - сказал Хинштейн на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024 в РФ вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам.
https://ria.ru/20240219/vpn-1928135675.html
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общество, россия, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Запрещать VPN в России не планируется, заявил Хинштейн

Глава комитета по информационной политике: запрещать VPN в России не планируется

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Запрещать VPN в России не планируется, заявил глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.
"Запрета VPN как VPN не планируется. Я считаю, что это правильно", - сказал Хинштейн на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что с 1 марта 2024 в РФ вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Стало известно, кого могут отключить от VPN после 1 марта
19 февраля, 02:15
 
ОбществоРоссияАлександр ХинштейнГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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