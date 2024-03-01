https://ria.ru/20240301/khiggins-1930400327.html
В Ирландии госпитализировали президента
В Ирландии госпитализировали президента - РИА Новости, 01.03.2024
В Ирландии госпитализировали президента
Ирландский президент Майкл Хиггинс был госпитализирован в четверг вечером из-за плохого самочувствия, сообщает телеканал RTE со ссылкой на заявление... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:36
2024-03-01T09:36
2024-03-01T09:37
в мире
ирландия
майкл хиггинс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909228342_0:222:3212:2029_1920x0_80_0_0_c051328fb6019c95d19cb4284d95b2ba.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ирландский президент Майкл Хиггинс был госпитализирован в четверг вечером из-за плохого самочувствия, сообщает телеканал RTE со ссылкой на заявление президентской канцелярии. По данным телеканала, врачи провели осмотр главы государства в его резиденции и несмотря на то, что состояние Хиггинса не вызывало обеспокоенности, было принято решение доставить его в больницу. "Восьмидесятидвухлетний президент Хиггинс был доставлен в больницу для проведения исследований в целях предосторожности после того, как почувствовал себя плохо", - говорится в сообщении телеканала. В канцелярии главы государства заявляли, что пребывающий "в отличном расположении духа" Хиггинс останется в больнице на ночь. "Он поблагодарил медицинский персонал за заботу, которую он получил", - приводит телеканал выдержку из заявления.
https://ria.ru/20240229/karl-1930287626.html
ирландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909228342_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_9df70ca30234ca11282d3f2519f57701.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирландия, майкл хиггинс
В мире, Ирландия, Майкл Хиггинс
В Ирландии госпитализировали президента
В Ирландии госпитализировали президента из-за плохого самочувствия
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ирландский президент Майкл Хиггинс был госпитализирован в четверг вечером из-за плохого самочувствия, сообщает телеканал RTE со ссылкой на заявление президентской канцелярии.
По данным телеканала, врачи провели осмотр главы государства в его резиденции и несмотря на то, что состояние Хиггинса не вызывало обеспокоенности, было принято решение доставить его в больницу.
«
"Восьмидесятидвухлетний президент Хиггинс был доставлен в больницу для проведения исследований в целях предосторожности после того, как почувствовал себя плохо", - говорится в сообщении телеканала.
В канцелярии главы государства заявляли, что пребывающий "в отличном расположении духа" Хиггинс останется в больнице на ночь. "Он поблагодарил медицинский персонал за заботу, которую он получил", - приводит телеканал выдержку из заявления.
СМИ: Великобритания готовится к смерти короля Карла III