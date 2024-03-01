https://ria.ru/20240301/khiggins-1930400327.html

В Ирландии госпитализировали президента

В Ирландии госпитализировали президента - РИА Новости, 01.03.2024

В Ирландии госпитализировали президента

Ирландский президент Майкл Хиггинс был госпитализирован в четверг вечером из-за плохого самочувствия, сообщает телеканал RTE со ссылкой на заявление... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:36

2024-03-01T09:36

2024-03-01T09:37

в мире

ирландия

майкл хиггинс

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ирландский президент Майкл Хиггинс был госпитализирован в четверг вечером из-за плохого самочувствия, сообщает телеканал RTE со ссылкой на заявление президентской канцелярии. По данным телеканала, врачи провели осмотр главы государства в его резиденции и несмотря на то, что состояние Хиггинса не вызывало обеспокоенности, было принято решение доставить его в больницу. "Восьмидесятидвухлетний президент Хиггинс был доставлен в больницу для проведения исследований в целях предосторожности после того, как почувствовал себя плохо", - говорится в сообщении телеканала. В канцелярии главы государства заявляли, что пребывающий "в отличном расположении духа" Хиггинс останется в больнице на ночь. "Он поблагодарил медицинский персонал за заботу, которую он получил", - приводит телеканал выдержку из заявления.

https://ria.ru/20240229/karl-1930287626.html

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в мире, ирландия, майкл хиггинс