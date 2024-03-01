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В Ирландии госпитализировали президента - РИА Новости, 01.03.2024
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09:36 01.03.2024 (обновлено: 09:37 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/khiggins-1930400327.html
В Ирландии госпитализировали президента
В Ирландии госпитализировали президента - РИА Новости, 01.03.2024
В Ирландии госпитализировали президента
Ирландский президент Майкл Хиггинс был госпитализирован в четверг вечером из-за плохого самочувствия, сообщает телеканал RTE со ссылкой на заявление... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:36
2024-03-01T09:37
в мире
ирландия
майкл хиггинс
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ирландский президент Майкл Хиггинс был госпитализирован в четверг вечером из-за плохого самочувствия, сообщает телеканал RTE со ссылкой на заявление президентской канцелярии. По данным телеканала, врачи провели осмотр главы государства в его резиденции и несмотря на то, что состояние Хиггинса не вызывало обеспокоенности, было принято решение доставить его в больницу. "Восьмидесятидвухлетний президент Хиггинс был доставлен в больницу для проведения исследований в целях предосторожности после того, как почувствовал себя плохо", - говорится в сообщении телеканала. В канцелярии главы государства заявляли, что пребывающий "в отличном расположении духа" Хиггинс останется в больнице на ночь. "Он поблагодарил медицинский персонал за заботу, которую он получил", - приводит телеканал выдержку из заявления.
https://ria.ru/20240229/karl-1930287626.html
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в мире, ирландия, майкл хиггинс
В мире, Ирландия, Майкл Хиггинс
В Ирландии госпитализировали президента

В Ирландии госпитализировали президента из-за плохого самочувствия

© РИА Новости / Виталий АньковМедицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Ирландский президент Майкл Хиггинс был госпитализирован в четверг вечером из-за плохого самочувствия, сообщает телеканал RTE со ссылкой на заявление президентской канцелярии.
По данным телеканала, врачи провели осмотр главы государства в его резиденции и несмотря на то, что состояние Хиггинса не вызывало обеспокоенности, было принято решение доставить его в больницу.
«
"Восьмидесятидвухлетний президент Хиггинс был доставлен в больницу для проведения исследований в целях предосторожности после того, как почувствовал себя плохо", - говорится в сообщении телеканала.
В канцелярии главы государства заявляли, что пребывающий "в отличном расположении духа" Хиггинс останется в больнице на ночь. "Он поблагодарил медицинский персонал за заботу, которую он получил", - приводит телеканал выдержку из заявления.
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