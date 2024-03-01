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Усиление ПВО не защитит Харьков от ударов, признал Зеленский - РИА Новости, 02.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:49 01.03.2024 (обновлено: 01:06 02.03.2024)
https://ria.ru/20240301/kharkov-1930616327.html
Усиление ПВО не защитит Харьков от ударов, признал Зеленский
Усиление ПВО не защитит Харьков от ударов, признал Зеленский - РИА Новости, 02.03.2024
Усиление ПВО не защитит Харьков от ударов, признал Зеленский
Владимир Зеленский заявил в пятницу, что Харьков подвергается ударам, однако даже усиление противовоздушной обороны, по его мнению, значительно не улучшит... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-01T23:49
2024-03-02T01:06
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в пятницу, что Харьков подвергается ударам, однако даже усиление противовоздушной обороны, по его мнению, значительно не улучшит ситуации, он призвал выехавших ранее из города жителей не спешить возвращаться. "Что касается возвращения харьковчан. Не считаю, что, пока что, сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его мнению, когда ВСУ сможет стабилизировать ситуацию безопасности и защиты города от ударов, тогда со стороны военного руководства и его лично поступят соответствующие сигналы для возвращения жителей города. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240301/vsu-1930559490.html
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в мире, харьков, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Усиление ПВО не защитит Харьков от ударов, признал Зеленский

Зеленский посоветовал жителям Харькова пока не возвращаться домой

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в пятницу, что Харьков подвергается ударам, однако даже усиление противовоздушной обороны, по его мнению, значительно не улучшит ситуации, он призвал выехавших ранее из города жителей не спешить возвращаться.
«
"Что касается возвращения харьковчан. Не считаю, что, пока что, сейчас Харьков так защищен, чтобы я мог посоветовать людям возвращаться. Это выбор харьковчан. На сегодняшний день это так", - сказал Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
По его мнению, когда ВСУ сможет стабилизировать ситуацию безопасности и защиты города от ударов, тогда со стороны военного руководства и его лично поступят соответствующие сигналы для возвращения жителей города.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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"Испытали". Зеленскому сообщили шокирующие новости после заявления Путина
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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