https://ria.ru/20240301/kharkov-1930604099.html
"Не получится". Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом
"Не получится". Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом - РИА Новости, 01.03.2024
"Не получится". Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом
ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить россиян, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T21:28
2024-03-01T21:28
2024-03-01T21:28
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить россиян, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте"Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно", — заявил он.В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. За минувшую неделю Россия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.К концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
https://ria.ru/20240301/vsu-1930559490.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Харьков, Украина, Нидерланды, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины, Россия
"Не получится". Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом
Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят россиян