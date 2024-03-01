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"Не получится". Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом - РИА Новости, 01.03.2024
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21:28 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/kharkov-1930604099.html
"Не получится". Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом
"Не получится". Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом - РИА Новости, 01.03.2024
"Не получится". Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом
ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить россиян, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T21:28
2024-03-01T21:28
политика
харьков
украина
нидерланды
владимир зеленский
марк рютте
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить россиян, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте"Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно", — заявил он.В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. За минувшую неделю Россия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.К концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
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политика, харьков, украина, нидерланды, владимир зеленский, марк рютте, вооруженные силы украины, россия
Политика, Харьков, Украина, Нидерланды, Владимир Зеленский, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины, Россия
"Не получится". Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом

Зеленский: ВСУ не смогут защитить Харьков, если не оттеснят россиян

© Depositphotos.com / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Depositphotos.com / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить россиян, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте
«
"Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно", — заявил он.
В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. За минувшую неделю Россия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.
К концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.
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ПолитикаХарьковУкраинаНидерландыВладимир ЗеленскийМарк РюттеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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