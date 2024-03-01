https://ria.ru/20240301/kharkov-1930604099.html

"Не получится". Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом

"Не получится". Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом - РИА Новости, 01.03.2024

"Не получится". Зеленский неожиданно высказался о ситуации под Харьковом

ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить россиян, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T21:28

2024-03-01T21:28

2024-03-01T21:28

политика

харьков

украина

нидерланды

владимир зеленский

марк рютте

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150814/80/1508148073_0:304:3001:1992_1920x0_80_0_0_eeaf381c0d1a6b1dcb3b2795be3a8699.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. ВСУ не смогут защитить Харьков, если не получится оттеснить россиян, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте"Мы с вами понимаем, что нужно оттеснять россиян на большее расстояние. По-другому полностью защитить Харьков будет очень сложно", — заявил он.В последние недели ВСУ потерпели несколько чувствительных поражений и отступили из ключевых укрепрайонов. За минувшую неделю Россия освободила несколько населенных пунктов в ДНР: Победа, Ласточкино, Северное и Петровское.К концу февраля российской армии удалось сдвинуть фронт на запад до линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное.

https://ria.ru/20240301/vsu-1930559490.html

харьков

украина

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, харьков, украина, нидерланды, владимир зеленский, марк рютте, вооруженные силы украины, россия