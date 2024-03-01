https://ria.ru/20240301/kashira-1930395807.html
В ДТП в Кашире погибли три человека
В ДТП в Кашире погибли три человека - РИА Новости, 01.03.2024
В ДТП в Кашире погибли три человека
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в подмосковной Кашире, в котором трое погибли и два человека пострадали, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:58
2024-03-01T08:58
2024-03-01T09:40
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в подмосковной Кашире, в котором трое погибли и два человека пострадали, сообщает пресс-служба областного главка МВД России. По данным полиции, 1 марта в 04.40 на 121 километров трассы Р-22 "Каспий" произошла авария. По предварительной информации, Toyota столкнулась "с тремя легковыми автомобилями". "В результате ДТП три человека погибли, двое пострадали", - говорится в релизе. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.
https://ria.ru/20240229/dtp-1930101635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибдд мвд рф, кашира, россия, происшествия, авто
ГИБДД МВД РФ, Кашира, Россия, Происшествия, Авто
В ДТП в Кашире погибли три человека
В ДТП в Кашире погибли три человека, еще двое пострадали