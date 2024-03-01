https://ria.ru/20240301/kashira-1930395807.html

В ДТП в Кашире погибли три человека

В ДТП в Кашире погибли три человека - РИА Новости, 01.03.2024

В ДТП в Кашире погибли три человека

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в подмосковной Кашире, в котором трое погибли и два человека пострадали, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:58

2024-03-01T08:58

2024-03-01T09:40

гибдд мвд рф

кашира

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в подмосковной Кашире, в котором трое погибли и два человека пострадали, сообщает пресс-служба областного главка МВД России. По данным полиции, 1 марта в 04.40 на 121 километров трассы Р-22 "Каспий" произошла авария. По предварительной информации, Toyota столкнулась "с тремя легковыми автомобилями". "В результате ДТП три человека погибли, двое пострадали", - говорится в релизе. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

https://ria.ru/20240229/dtp-1930101635.html

https://ria.ru/20240216/dtp-1927896411.html

кашира

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гибдд мвд рф, кашира, россия, происшествия, авто