Рейтинг@Mail.ru
В ДТП в Кашире погибли три человека - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 01.03.2024 (обновлено: 09:40 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/kashira-1930395807.html
В ДТП в Кашире погибли три человека
В ДТП в Кашире погибли три человека - РИА Новости, 01.03.2024
В ДТП в Кашире погибли три человека
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в подмосковной Кашире, в котором трое погибли и два человека пострадали, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:58
2024-03-01T09:40
гибдд мвд рф
кашира
россия
происшествия
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930400956_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_0c3efee5f5c8405cb37a4b1d940566b2.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в подмосковной Кашире, в котором трое погибли и два человека пострадали, сообщает пресс-служба областного главка МВД России. По данным полиции, 1 марта в 04.40 на 121 километров трассы Р-22 "Каспий" произошла авария. По предварительной информации, Toyota столкнулась "с тремя легковыми автомобилями". "В результате ДТП три человека погибли, двое пострадали", - говорится в релизе. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.
https://ria.ru/20240229/dtp-1930101635.html
https://ria.ru/20240216/dtp-1927896411.html
кашира
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930400956_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_90b3a18600c6c9f5f9e2ab1277da6fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гибдд мвд рф, кашира, россия, происшествия, авто
ГИБДД МВД РФ, Кашира, Россия, Происшествия, Авто
В ДТП в Кашире погибли три человека

В ДТП в Кашире погибли три человека, еще двое пострадали

© ГУ МВД России по Московской областиДТП на 121 км автодороги Р-22 "Каспий". 1 марта 2024
ДТП на 121 км автодороги Р-22 Каспий. 1 марта 2024
© ГУ МВД России по Московской области
ДТП на 121 км автодороги Р-22 "Каспий". 1 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в подмосковной Кашире, в котором трое погибли и два человека пострадали, сообщает пресс-служба областного главка МВД России.
По данным полиции, 1 марта в 04.40 на 121 километров трассы Р-22 "Каспий" произошла авария. По предварительной информации, Toyota столкнулась "с тремя легковыми автомобилями".
Автомобиль дорожно-патрульной службы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
На Волгоградском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
29 февраля, 00:21
"В результате ДТП три человека погибли, двое пострадали", - говорится в релизе.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.
ДТП на трассе в Кировском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 16.02.2024
На Ставрополье в ДТП с двумя легковушками погибли три человека
16 февраля, 23:54
 
ГИБДД МВД РФКашираРоссияПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала