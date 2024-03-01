https://ria.ru/20240301/kartiny-1930608300.html

Двух испанцев задержали за покупку двух украденных картин Фрэнсиса Бэкона

Двух испанцев задержали за покупку двух украденных картин Фрэнсиса Бэкона - РИА Новости, 01.03.2024

Двух испанцев задержали за покупку двух украденных картин Фрэнсиса Бэкона

Национальная полиция Испании задержала двух человек, предположительно купивших два украденных полотна знаменитого британского художника-экспрессиониста Фрэнсиса РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T22:05

2024-03-01T22:05

2024-03-01T22:05

мадрид

испания

америка

люсьен фрейд

фрэнсис бэкон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154841/02/1548410290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07c1b7ed292994b5be352cbcba9c72f6.jpg

МАДРИД, 1 мар - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала двух человек, предположительно купивших два украденных полотна знаменитого британского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, каждое из которых оценивается в 5 миллионов евро, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе правоохранительных органов королевства. "Агенты Национальной полиции задержали вчера в Мадриде двух человек за предполагаемое участие в преступлении, связанном с приобретением двух украденных картин художника Фрэнсиса Бэкона, каждая из которых оценивается в 5 миллионов евро", - говорится в сообщении. Расследование началось в 2015 году после кражи из дома в Мадриде пяти картин Бэкона общей стоимостью 25 миллионов евро. По данным ведомства, в результате операции агентов правоохранительных органов выяснилось, что две картины, которые еще предстоит вернуть, находятся у задержанных. С начала расследования было задержано в общей сложности 14 человек, три из пяти украденных картин были возвращены. Расследование остается открытым до возвращения двух оставшихся работ и задержания других лиц, которые могут быть связаны с этими событиями. Произведения Фрэнсиса Бэкона пользуются огромным спросом у коллекционеров. В ноябре 2013 года триптих "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" был продан за рекордные 142,4 миллиона долларов на Christie's. В 2014 году покупатель из Америки приобрел "Портрет говорящего Джорджа Дайера" за 70 миллионов. Триптих "Три этюда к портрету Джона Эдвардса" ушел за 80,8 миллиона.

https://ria.ru/20240208/kartina-1926049450.html

https://ria.ru/20231222/krazha-1917477852.html

мадрид

испания

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мадрид, испания, америка, люсьен фрейд, фрэнсис бэкон