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Двух испанцев задержали за покупку двух украденных картин Фрэнсиса Бэкона
Двух испанцев задержали за покупку двух украденных картин Фрэнсиса Бэкона - РИА Новости, 01.03.2024
Двух испанцев задержали за покупку двух украденных картин Фрэнсиса Бэкона
Национальная полиция Испании задержала двух человек, предположительно купивших два украденных полотна знаменитого британского художника-экспрессиониста Фрэнсиса РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T22:05
2024-03-01T22:05
2024-03-01T22:05
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МАДРИД, 1 мар - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала двух человек, предположительно купивших два украденных полотна знаменитого британского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, каждое из которых оценивается в 5 миллионов евро, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе правоохранительных органов королевства. "Агенты Национальной полиции задержали вчера в Мадриде двух человек за предполагаемое участие в преступлении, связанном с приобретением двух украденных картин художника Фрэнсиса Бэкона, каждая из которых оценивается в 5 миллионов евро", - говорится в сообщении. Расследование началось в 2015 году после кражи из дома в Мадриде пяти картин Бэкона общей стоимостью 25 миллионов евро. По данным ведомства, в результате операции агентов правоохранительных органов выяснилось, что две картины, которые еще предстоит вернуть, находятся у задержанных. С начала расследования было задержано в общей сложности 14 человек, три из пяти украденных картин были возвращены. Расследование остается открытым до возвращения двух оставшихся работ и задержания других лиц, которые могут быть связаны с этими событиями. Произведения Фрэнсиса Бэкона пользуются огромным спросом у коллекционеров. В ноябре 2013 года триптих "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" был продан за рекордные 142,4 миллиона долларов на Christie's. В 2014 году покупатель из Америки приобрел "Портрет говорящего Джорджа Дайера" за 70 миллионов. Триптих "Три этюда к портрету Джона Эдвардса" ушел за 80,8 миллиона.
https://ria.ru/20240208/kartina-1926049450.html
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мадрид, испания, америка, люсьен фрейд, фрэнсис бэкон
Мадрид, Испания, Америка, Люсьен Фрейд, Фрэнсис Бэкон
Двух испанцев задержали за покупку двух украденных картин Фрэнсиса Бэкона
В Мадриде задержали двух человек, купивших 2 украденные картины Фрэнсиса Бэкона
МАДРИД, 1 мар - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала двух человек, предположительно купивших два украденных полотна знаменитого британского художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, каждое из которых оценивается в 5 миллионов евро, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
«
"Агенты Национальной полиции задержали вчера в Мадриде двух человек за предполагаемое участие в преступлении, связанном с приобретением двух украденных картин художника Фрэнсиса Бэкона, каждая из которых оценивается в 5 миллионов евро", - говорится в сообщении.
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Расследование началось в 2015 году после кражи из дома в Мадриде пяти картин Бэкона общей стоимостью 25 миллионов евро.
По данным ведомства, в результате операции агентов правоохранительных органов выяснилось, что две картины, которые еще предстоит вернуть, находятся у задержанных. С начала расследования было задержано в общей сложности 14 человек, три из пяти украденных картин были возвращены. Расследование остается открытым до возвращения двух оставшихся работ и задержания других лиц, которые могут быть связаны с этими событиями.
Произведения Фрэнсиса Бэкона пользуются огромным спросом у коллекционеров. В ноябре 2013 года триптих "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда
" был продан за рекордные 142,4 миллиона долларов на Christie's. В 2014 году покупатель из Америки
приобрел "Портрет говорящего Джорджа Дайера" за 70 миллионов. Триптих "Три этюда к портрету Джона Эдвардса" ушел за 80,8 миллиона.
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