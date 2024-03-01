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Умер экс-премьер Канады Брайан Малруни - РИА Новости, 01.03.2024
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06:00 01.03.2024 (обновлено: 10:23 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/kanada-1930387431.html
Умер экс-премьер Канады Брайан Малруни
Умер экс-премьер Канады Брайан Малруни - РИА Новости, 01.03.2024
Умер экс-премьер Канады Брайан Малруни
Бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни, руководивший страной около десяти лет, скончался на 85-м году жизни, сообщила семья политика. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T06:00
2024-03-01T10:23
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни, руководивший страной около десяти лет, скончался на 85-м году жизни, сообщила семья политика. "От имени моей матери и всей нашей семьи мы с глубокой печалью сообщаем о кончине моего отца Брайана Малруни, 18-го премьер-министра Канады. Он умер мирно, в окружении семьи", - написала в соцсети Х дочь политика Кэролайн. Малруни возглавлял правительство Канады с сентября 1984 по июнь 1993 года. Телеканал СВС отмечает, что Малруни был одним из самых противоречивых премьер-министров Канады. Не боясь решать самые сложные вопросы, Малруни вел политику так, что у него появились преданные сторонники и не менее ожесточенные критики.
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канада, в мире
Канада, В мире
Умер экс-премьер Канады Брайан Малруни

Экс-премьер Канады Брайан Малруни умер в возрасте 84 лет

© AP Photo / Jacquelyn MartinБывший премьер-министр Канады Брайан Малруни
Бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Канады Брайан Малруни, руководивший страной около десяти лет, скончался на 85-м году жизни, сообщила семья политика.
«
"От имени моей матери и всей нашей семьи мы с глубокой печалью сообщаем о кончине моего отца Брайана Малруни, 18-го премьер-министра Канады. Он умер мирно, в окружении семьи", - написала в соцсети Х дочь политика Кэролайн.
Малруни возглавлял правительство Канады с сентября 1984 по июнь 1993 года.
Телеканал СВС отмечает, что Малруни был одним из самых противоречивых премьер-министров Канады. Не боясь решать самые сложные вопросы, Малруни вел политику так, что у него появились преданные сторонники и не менее ожесточенные критики.
 
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