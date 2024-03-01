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Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина
Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина - РИА Новости, 01.03.2024
Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России, сообщает ERR. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:32
2024-03-01T14:32
2024-03-01T15:45
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России, сообщает ERR."Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только "Путин да Путин". Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь", — цитируют ее слова в материале.Эстонский политик также утверждает, что не считает выборы в России демократическими.В феврале МВД России объявило Каллас в розыск. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в связи с этим напомнила о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма и нацизма. Эстонский военный музей заявлял, что планирует перезахоронить останки советских военных, чтобы восстановить проход к памятнику кавалерам эстонского ордена Креста Свободы на Военном кладбище.
https://ria.ru/20240301/urok-1930480734.html
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в мире, россия, эстония, владимир путин, кайя каллас, мария захарова, политика
В мире, Россия, Эстония, Владимир Путин, Кайя Каллас, Мария Захарова, Политика
Каллас сделала дерзкое заявление в адрес Путина
Премьер Эстонии Каллас отказалась называть Владимира Путина президентом России