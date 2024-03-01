https://ria.ru/20240301/kadry-1930616041.html

Сийярто опубликовал кадры разговора с Лавровым

Сийярто опубликовал кадры разговора с Лавровым - РИА Новости, 01.03.2024

Сийярто опубликовал кадры разговора с Лавровым

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опубликовал видеозапись разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым за обеденным... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T23:43

2024-03-01T23:43

2024-03-01T23:50

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анталья (провинция)

венгрия

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петер сийярто

сергей лавров

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БУДАПЕШТ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опубликовал видеозапись разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым за обеденным столом на Дипломатическом форуме в Анталье. Видеозапись размещена в соцсети Facebook* и озаглавлена "Нулевое условие для мира - диалог", в течение нескольких секунд на ней видно, как Сийярто и Лавров сидят рядом за обеденным столом среди других коллег и что-то обсуждают. Ранее Сийярто говорил, что в ходе форума планирует встретиться с рядом коллег, чтобы обсудить в том числе безопасность энергоснабжения Венгрии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240229/siyyarto-1930371210.html

анталья (провинция)

венгрия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, анталья (провинция), венгрия, россия, петер сийярто, сергей лавров