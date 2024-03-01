https://ria.ru/20240301/kadry-1930616041.html
Сийярто опубликовал кадры разговора с Лавровым
Сийярто опубликовал кадры разговора с Лавровым - РИА Новости, 01.03.2024
Сийярто опубликовал кадры разговора с Лавровым
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опубликовал видеозапись разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым за обеденным... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T23:43
2024-03-01T23:43
2024-03-01T23:50
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БУДАПЕШТ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опубликовал видеозапись разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым за обеденным столом на Дипломатическом форуме в Анталье. Видеозапись размещена в соцсети Facebook* и озаглавлена "Нулевое условие для мира - диалог", в течение нескольких секунд на ней видно, как Сийярто и Лавров сидят рядом за обеденным столом среди других коллег и что-то обсуждают. Ранее Сийярто говорил, что в ходе форума планирует встретиться с рядом коллег, чтобы обсудить в том числе безопасность энергоснабжения Венгрии.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240229/siyyarto-1930371210.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анталья (провинция), венгрия, россия, петер сийярто, сергей лавров
В мире, Анталья (провинция), Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Сергей Лавров
Сийярто опубликовал кадры разговора с Лавровым
Сийярто опубликовал кадры разговора с Лавровым на Дипломатическом форуме
БУДАПЕШТ, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто опубликовал видеозапись разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым за обеденным столом на Дипломатическом форуме в Анталье.
Видеозапись размещена в соцсети Facebook* и озаглавлена "Нулевое условие для мира - диалог", в течение нескольких секунд на ней видно, как Сийярто и Лавров сидят рядом за обеденным столом среди других коллег и что-то обсуждают.
Ранее Сийярто говорил, что в ходе форума планирует встретиться с рядом коллег, чтобы обсудить в том числе безопасность энергоснабжения Венгрии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Сийярто сообщил, куда Венгрия хочет направить деньги вместо помощи Украине