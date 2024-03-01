https://ria.ru/20240301/izrail-1930380640.html

Источник: США не дали СБ ООН осудить Израиль за гибель людей в Газе

Источник: США не дали СБ ООН осудить Израиль за гибель людей в Газе - РИА Новости, 01.03.2024

Источник: США не дали СБ ООН осудить Израиль за гибель людей в Газе

США не дали Совету безопасности ООН принять заявление для прессы с обеспокоенностью в связи с сообщениями о гибели на севере сектора Газа более 100 палестинцев... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T02:56

2024-03-01T02:56

2024-03-01T02:56

израиль

сша

алжир (провинция)

рияд мансур

в мире

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 1 мар – РИА Новости. США не дали Совету безопасности ООН принять заявление для прессы с обеспокоенностью в связи с сообщениями о гибели на севере сектора Газа более 100 палестинцев из-за открытой Израилем стрельбы, сообщил РИА Новости источник в ООН. В четверг состоялось закрытое заседание СБ ООН, созванное Алжиром в связи с данным инцидентом. Предполагалось рассмотреть на заседании проект заявления для прессы, в котором говорилось, что "члены Совета выражают глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о гибели более чем 100 человек и ранении около 750 человек из-за того, что израильские силы открыли огонь по крупному скоплению людей, дожидавшихся продовольственной помощи на юго-западе города Газа". Заявление не было принято. Как рассказал РИА Новости источник, "СБ ООН не смог принять заявление для прессы из-за позиции США", которые отказались "не то что осудить Израиль, а даже зафиксировать, что палестинцы были убиты, а не просто погибли". Как заявил журналистам зампостпреда США при ООН Роберт Вуд, "проблема в том, что нет всех фактов на руках". "Мы хотим получить факты, чтобы формулировки позволяли нам высказаться по вопросу, но чтобы это было сделано с должным усердием. Возможно, мы не сможем этого сделать. А может быть, и сможем найти формулировку", - указал американский дипломат. Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате возникла давка, в которой несколько десятков человек получили травмы. Позднее армия заявила, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что в результате инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур в четверг сообщил, что десятки палестинцев, погибших в четверг во время раздачи гуманитарной помощи, были убиты выстрелами в голову – это было "преднамеренное убийство".

https://ria.ru/20240301/gaza-1930378980.html

https://ria.ru/20240301/gaza-1930379148.html

израиль

сша

алжир (провинция)

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израиль, сша, алжир (провинция), рияд мансур, в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году