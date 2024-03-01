https://ria.ru/20240301/it-brendy-1930512039.html

Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших"

Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших" - РИА Новости, 01.03.2024

Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших"

Сразу 14 брендов стали победителями конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в номинациях "Информационные технологии" и "Высокие технологии", сообщили... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:42

2024-03-01T15:42

2024-03-01T18:39

технологии

челябинская область

александр стуглев

истра

тульская область

агентство стратегических инициатив (аси)

аси

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сразу 14 брендов стали победителями конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в номинациях "Информационные технологии" и "Высокие технологии", сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив. Победителями в номинации "ИТ" стали бренд интерактивных игрушек из Челябинской области, петербургская онлайн-платформа по развитию навыков чтения для детей с дислексией и анимационная студия из Якутии. В номинации "Высокие технологии" победили бренд трейлеров уличной еды из Истры, студийные микрофоны из Тульской области и нижегородская технология создания видеоинсталляций. "Настал день, когда итоги конкурса подведены и есть, как и в любом состязании победители! Зато нет проигравших, все вместе участники конкурса сделали большой шаг вперед, мобилизовав свои команды для представления бренда, а значит совершенно точно улучшили свои продукты и повысили узнаваемость российских товаров и услуг, что делает в целом российскую экономику конкурентной", - сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, слова которого приводятся в сообщении. Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" проходит во второй раз. Он позволяет узнать о тысячах активных российских предпринимателей, создающих отечественную продукцию, которая постепенно замещает иностранные бренды на полках магазинов и в высокотехнологичных секторах, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240301/pobediteli-1930511816.html

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истра

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Алёна Пава

технологии, челябинская область, александр стуглев, истра, тульская область, агентство стратегических инициатив (аси), аси, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", твой бизнес – новости