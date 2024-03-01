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Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших" - РИА Новости, 01.03.2024
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15:42 01.03.2024 (обновлено: 18:39 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/it-brendy-1930512039.html
Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших"
Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших" - РИА Новости, 01.03.2024
Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших"
Сразу 14 брендов стали победителями конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в номинациях "Информационные технологии" и "Высокие технологии", сообщили... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:42
2024-03-01T18:39
технологии
челябинская область
александр стуглев
истра
тульская область
агентство стратегических инициатив (аси)
аси
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сразу 14 брендов стали победителями конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в номинациях "Информационные технологии" и "Высокие технологии", сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив. Победителями в номинации "ИТ" стали бренд интерактивных игрушек из Челябинской области, петербургская онлайн-платформа по развитию навыков чтения для детей с дислексией и анимационная студия из Якутии. В номинации "Высокие технологии" победили бренд трейлеров уличной еды из Истры, студийные микрофоны из Тульской области и нижегородская технология создания видеоинсталляций. "Настал день, когда итоги конкурса подведены и есть, как и в любом состязании победители! Зато нет проигравших, все вместе участники конкурса сделали большой шаг вперед, мобилизовав свои команды для представления бренда, а значит совершенно точно улучшили свои продукты и повысили узнаваемость российских товаров и услуг, что делает в целом российскую экономику конкурентной", - сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, слова которого приводятся в сообщении. Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" проходит во второй раз. Он позволяет узнать о тысячах активных российских предпринимателей, создающих отечественную продукцию, которая постепенно замещает иностранные бренды на полках магазинов и в высокотехнологичных секторах, добавили в пресс-службе.
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челябинская область
истра
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технологии, челябинская область, александр стуглев, истра, тульская область, агентство стратегических инициатив (аси), аси, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", твой бизнес – новости
Технологии, Челябинская область, Александр Стуглев, Истра, Тульская область, Агентство стратегических инициатив (АСИ), АСИ, Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", Твой бизнес, Твой бизнес – новости

Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших"

© Фото пресс-службы ВЭБ.РФСразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших"
Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе Знай наших
© Фото пресс-службы ВЭБ.РФ
Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сразу 14 брендов стали победителями конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в номинациях "Информационные технологии" и "Высокие технологии", сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.
Победителями в номинации "ИТ" стали бренд интерактивных игрушек из Челябинской области, петербургская онлайн-платформа по развитию навыков чтения для детей с дислексией и анимационная студия из Якутии.
В номинации "Высокие технологии" победили бренд трейлеров уличной еды из Истры, студийные микрофоны из Тульской области и нижегородская технология создания видеоинсталляций.
"Настал день, когда итоги конкурса подведены и есть, как и в любом состязании победители! Зато нет проигравших, все вместе участники конкурса сделали большой шаг вперед, мобилизовав свои команды для представления бренда, а значит совершенно точно улучшили свои продукты и повысили узнаваемость российских товаров и услуг, что делает в целом российскую экономику конкурентной", - сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, слова которого приводятся в сообщении.
Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" проходит во второй раз. Он позволяет узнать о тысячах активных российских предпринимателей, создающих отечественную продукцию, которая постепенно замещает иностранные бренды на полках магазинов и в высокотехнологичных секторах, добавили в пресс-службе.
Победителями всероссийского конкурса Знай наших стали 85 брендов - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Победителями всероссийского конкурса "Знай наших" стали 85 брендов
Вчера, 15:41
 
Твой бизнесТехнологииЧелябинская областьАлександр СтуглевИстраТульская областьАгентство стратегических инициатив (АСИ)АСИФонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"Твой бизнес – новости
 
 
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