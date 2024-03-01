Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших"
© Фото пресс-службы ВЭБ.РФСразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших"
© Фото пресс-службы ВЭБ.РФ
Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших"
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Сразу 14 брендов стали победителями конкурса растущих российских брендов "Знай наших" в номинациях "Информационные технологии" и "Высокие технологии", сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.
Победителями в номинации "ИТ" стали бренд интерактивных игрушек из Челябинской области, петербургская онлайн-платформа по развитию навыков чтения для детей с дислексией и анимационная студия из Якутии.
В номинации "Высокие технологии" победили бренд трейлеров уличной еды из Истры, студийные микрофоны из Тульской области и нижегородская технология создания видеоинсталляций.
"Настал день, когда итоги конкурса подведены и есть, как и в любом состязании победители! Зато нет проигравших, все вместе участники конкурса сделали большой шаг вперед, мобилизовав свои команды для представления бренда, а значит совершенно точно улучшили свои продукты и повысили узнаваемость российских товаров и услуг, что делает в целом российскую экономику конкурентной", - сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, слова которого приводятся в сообщении.
Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" проходит во второй раз. Он позволяет узнать о тысячах активных российских предпринимателей, создающих отечественную продукцию, которая постепенно замещает иностранные бренды на полках магазинов и в высокотехнологичных секторах, добавили в пресс-службе.