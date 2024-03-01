https://ria.ru/20240301/ipoteka-1930391078.html

Пушилин назвал льготную ипотеку на новостройки приоритетной

Пушилин назвал льготную ипотеку на новостройки приоритетной - РИА Новости, 01.03.2024

Пушилин назвал льготную ипотеку на новостройки приоритетной

Льготная ипотека на новостройки для ДНР сейчас в приоритете, поскольку прежде всего надо насытить рынок жильем, все процессы должны быть сбалансированы чтобы... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T07:26

2024-03-01T07:26

2024-03-01T07:27

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Льготная ипотека на новостройки для ДНР сейчас в приоритете, поскольку прежде всего надо насытить рынок жильем, все процессы должны быть сбалансированы чтобы избежать роста цен на жилье, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Путин ранее дал поручение распространить льготную ипотеку под 2% на вторичное жилье в новых регионах. "Мы сейчас делаем самый основной акцент на том, чтобы льготная ипотека распространялась по новостроям, потому что нужно насытить рынок - имеется в виду, чтобы появилось жилье в достатке, тогда это сразу отразится на ценах. Почему сейчас цены высокие? Потому что дефицит жилья. Конечно же, спрос диктует рост цен, причём как на арендное жилье, так и на покупку жилья", - сказал Пушилин в ответ на вопрос, когда программа льготной ипотеки на "вторичку" может быть применена в ДНР. Он добавил, что в ДНР сегодня выделяется много площадок под строительство, в том числе жилья - "процессы эти запускаются, они набирают обороты". "По льготной ипотеке на вторичку - она, конечно же, востребованная, спасибо президенту за такое решение, но, естественно, во времени будет растянуто принятие данного решения…, потому что первоочередная задача - не просто денег дать, а дать возможность людям покупать. Потому что опять это повысит спрос, сделает возможным дополнительный спрос, соответственно, будет рост ещё цен. Поэтому здесь параллельные процессы должны быть очень сбалансированы: строительство нового жилья, насыщение рынка жилья и уже возможность для людей взять на приемлемых условиях себе жилье", - добавил он.

https://realty.ria.ru/20240229/minstroy-1930289746.html

https://ria.ru/20240301/ipoteka-1930379407.html

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денис пушилин, донецкая народная республика