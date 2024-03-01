https://ria.ru/20240301/ipoteka-1930379407.html
ЦБ ужесточил условия по выдаче ипотеки закредитованным гражданам
ЦБ ужесточил условия по выдаче ипотеки закредитованным гражданам - РИА Новости, 01.03.2024
ЦБ ужесточил условия по выдаче ипотеки закредитованным гражданам
Закредитованным гражданам в России станет сложнее получить ипотеку – ЦБ ужесточил для банков требования при выдаче таких кредитов, соответствующее решение... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:28
2024-03-01T02:28
2024-03-01T02:28
экономика
россия
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
эксперт ра
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Закредитованным гражданам в России станет сложнее получить ипотеку – ЦБ ужесточил для банков требования при выдаче таких кредитов, соответствующее решение регулятора вступило в силу 1 марта. Банк России в конце прошлого года объявил, что с марта 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80%. Регулятор указывал, что в ипотеке наблюдается существенное ухудшение стандартов кредитования. По его данным, за два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в третьем квартале 2023 года. ПДН - это отношение суммы среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту, к его среднемесячному доходу. Если на выплаты по кредитам и займам у человека уходит 50% его доходов или больше, такой ПДН считается высоким. "Данная мера послужит дополнительным фактором снижения ипотечных выдач, которые уже достаточно активно падают", - заявила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Ипотека в этом году станет менее интересным продуктом для банков, борьба за ипотечного клиента будет менее жесткой, чем в 2020-2023 годах, добавила она. Спрос на ипотеку уже ограничен высокой ценой на жилье, высоким ежемесячным платежом и высоким первоначальным взносом, считает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Надежда Караваева. А субсидируемая государством ипотека, в свою очередь, ограничена в росте небольшой суммой кредита, высоким первоначальным взносом и ограниченными условиями выдач, введенными некоторыми банками, добавила она. По данным ЦБ, прирост ипотеки в январе замедлился до умеренных 0,6% с 2,9% в декабре 2023 года. В первый месяц этого года выдачи жилищных кредитов составили 275 миллиардов рублей, что почти в три раза меньше, чем в декабре 2023 года (785 миллиардов рублей). Всего за 2023 год было выдано рекордное количество ипотечных кредитов на сумму 7,8 триллиона рублей, что более чем в полтора раза превышает показатели 2022 года.
https://realty.ria.ru/20240229/mutko-1930257745.html
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экономика, россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), эксперт ра
Экономика, Россия, Ипотека, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Эксперт РА
ЦБ ужесточил условия по выдаче ипотеки закредитованным гражданам
ЦБ ужесточил для банков условия по выдаче ипотеки закредитованным гражданам
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Закредитованным гражданам в России станет сложнее получить ипотеку – ЦБ ужесточил для банков требования при выдаче таких кредитов, соответствующее решение регулятора вступило в силу 1 марта.
Банк России в конце прошлого года объявил, что с марта 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80%. Регулятор указывал, что в ипотеке наблюдается существенное ухудшение стандартов кредитования. По его данным, за два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в третьем квартале 2023 года.
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ПДН - это отношение суммы среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту, к его среднемесячному доходу. Если на выплаты по кредитам и займам у человека уходит 50% его доходов или больше, такой ПДН считается высоким.
"Данная мера послужит дополнительным фактором снижения ипотечных выдач, которые уже достаточно активно падают", - заявила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА
Ирина Носова. Ипотека в этом году станет менее интересным продуктом для банков, борьба за ипотечного клиента будет менее жесткой, чем в 2020-2023 годах, добавила она.
Спрос на ипотеку уже ограничен высокой ценой на жилье, высоким ежемесячным платежом и высоким первоначальным взносом, считает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА
" Надежда Караваева. А субсидируемая государством ипотека, в свою очередь, ограничена в росте небольшой суммой кредита, высоким первоначальным взносом и ограниченными условиями выдач, введенными некоторыми банками, добавила она.
По данным ЦБ, прирост ипотеки в январе замедлился до умеренных 0,6% с 2,9% в декабре 2023 года. В первый месяц этого года выдачи жилищных кредитов составили 275 миллиардов рублей, что почти в три раза меньше, чем в декабре 2023 года (785 миллиардов рублей). Всего за 2023 год было выдано рекордное количество ипотечных кредитов на сумму 7,8 триллиона рублей, что более чем в полтора раза превышает показатели 2022 года.
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