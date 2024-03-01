https://ria.ru/20240301/ipoteka-1930379407.html

ЦБ ужесточил условия по выдаче ипотеки закредитованным гражданам

ЦБ ужесточил условия по выдаче ипотеки закредитованным гражданам - РИА Новости, 01.03.2024

ЦБ ужесточил условия по выдаче ипотеки закредитованным гражданам

Закредитованным гражданам в России станет сложнее получить ипотеку – ЦБ ужесточил для банков требования при выдаче таких кредитов, соответствующее решение... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T02:28

2024-03-01T02:28

2024-03-01T02:28

экономика

россия

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

эксперт ра

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Закредитованным гражданам в России станет сложнее получить ипотеку – ЦБ ужесточил для банков требования при выдаче таких кредитов, соответствующее решение регулятора вступило в силу 1 марта. Банк России в конце прошлого года объявил, что с марта 2024 года повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80%. Регулятор указывал, что в ипотеке наблюдается существенное ухудшение стандартов кредитования. По его данным, за два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в третьем квартале 2023 года. ПДН - это отношение суммы среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам, в том числе по вновь выдаваемому кредиту, к его среднемесячному доходу. Если на выплаты по кредитам и займам у человека уходит 50% его доходов или больше, такой ПДН считается высоким. "Данная мера послужит дополнительным фактором снижения ипотечных выдач, которые уже достаточно активно падают", - заявила РИА Новости старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Ипотека в этом году станет менее интересным продуктом для банков, борьба за ипотечного клиента будет менее жесткой, чем в 2020-2023 годах, добавила она. Спрос на ипотеку уже ограничен высокой ценой на жилье, высоким ежемесячным платежом и высоким первоначальным взносом, считает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Надежда Караваева. А субсидируемая государством ипотека, в свою очередь, ограничена в росте небольшой суммой кредита, высоким первоначальным взносом и ограниченными условиями выдач, введенными некоторыми банками, добавила она. По данным ЦБ, прирост ипотеки в январе замедлился до умеренных 0,6% с 2,9% в декабре 2023 года. В первый месяц этого года выдачи жилищных кредитов составили 275 миллиардов рублей, что почти в три раза меньше, чем в декабре 2023 года (785 миллиардов рублей). Всего за 2023 год было выдано рекордное количество ипотечных кредитов на сумму 7,8 триллиона рублей, что более чем в полтора раза превышает показатели 2022 года.

https://realty.ria.ru/20240229/mutko-1930257745.html

https://realty.ria.ru/20240229/ipoteka-1930192419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), эксперт ра