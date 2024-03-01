https://ria.ru/20240301/indiya-1930459432.html
Минобороны Индии подписало контракт на поставку двигателей для МиГ-29
Минобороны Индии подписало контракт на поставку двигателей для МиГ-29 - РИА Новости, 01.03.2024
Минобороны Индии подписало контракт на поставку двигателей для МиГ-29
Минобороны Индии подписало пять оборонных контрактов, в том числе о поставке ракет Brahmоs и двигателей для самолетов МиГ-29, сообщило ведомство в пятницу. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:53
2024-03-01T12:53
2024-03-01T12:53
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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Минобороны Индии подписало пять оборонных контрактов, в том числе о поставке ракет Brahmоs и двигателей для самолетов МиГ-29, сообщило ведомство в пятницу. "Контракт на закупку ракет BrahMos стоимостью 195,1 миллиарда рупий (2,36 миллиарда долларов) был подписан с компанией BrahMos Aerospace Private Limited. Эти ракеты будут использоваться для удовлетворения потребностей в боевом снаряжении и обучении ВМС Индии", - сообщило минобороны Индии. Индийские военные также подписали с компанией BrahMos Aerospace Private Limited контракт на 9,8 миллиарда рупий (119, миллиона долларов) на закупку корабельной системы BrahMos. "Эта система является основным оружием ВМС Индии для морских ударных операций, устанавливаемым на борту различных боевых кораблей передовой линии. Система способна поражать наземные или морские цели с больших расстояний с высокой точностью на сверхзвуковых скоростях", - отметило оборонное ведомство. Минобороны Индии также подписало контракты с компанией Hindustan Aeronautics Limited на авиационные двигатели РД-33, которые будут производиться в Индии. Данные двигатели используются на истребителях четвертого поколения МиГ-29, имеющихся на вооружении Индии. "Авиадвигатели будут производиться по лицензии на передачу технологии (TOT) от российского производителя. Программа будет сосредоточена на локальном производстве нескольких высокоценных критических компонентов, что поможет увеличить содержание местных компонентов в будущих задачах по ремонту авиационных двигателей РД-33", - отметило ведомство. Также индийские военные одобрили два контракта с компанией Larsen & Toubro Limited на закупку системы вооружения ближнего боя и приобретение радара высокой мощности. Общая стоимость подписанных в пятницу контрактов составила 319,2 миллиарда рупий (4,72 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20240226/indiya-1929449239.html
https://ria.ru/20240220/indiya-1928367387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, вмс индии, hindustan aeronautics limited, миг-29, брамос, в мире
Индия, ВМС Индии, Hindustan Aeronautics Limited, МиГ-29, Брамос, В мире
Минобороны Индии подписало контракт на поставку двигателей для МиГ-29
Минобороны Индии подписало контракты на поставку Brahmоs и двигателей для МиГ-29
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Минобороны Индии подписало пять оборонных контрактов, в том числе о поставке ракет Brahmоs и двигателей для самолетов МиГ-29, сообщило ведомство в пятницу.
"Контракт на закупку ракет BrahMos стоимостью 195,1 миллиарда рупий (2,36 миллиарда долларов) был подписан с компанией BrahMos Aerospace Private Limited. Эти ракеты будут использоваться для удовлетворения потребностей в боевом снаряжении и обучении ВМС Индии
", - сообщило минобороны Индии.
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Индийские военные также подписали с компанией BrahMos Aerospace Private Limited контракт на 9,8 миллиарда рупий (119, миллиона долларов) на закупку корабельной системы BrahMos.
"Эта система является основным оружием ВМС Индии для морских ударных операций, устанавливаемым на борту различных боевых кораблей передовой линии. Система способна поражать наземные или морские цели с больших расстояний с высокой точностью на сверхзвуковых скоростях", - отметило оборонное ведомство.
Минобороны Индии также подписало контракты с компанией Hindustan Aeronautics Limited
на авиационные двигатели РД-33, которые будут производиться в Индии. Данные двигатели используются на истребителях четвертого поколения МиГ-29, имеющихся на вооружении Индии.
"Авиадвигатели будут производиться по лицензии на передачу технологии (TOT) от российского производителя. Программа будет сосредоточена на локальном производстве нескольких высокоценных критических компонентов, что поможет увеличить содержание местных компонентов в будущих задачах по ремонту авиационных двигателей РД-33", - отметило ведомство.
Также индийские военные одобрили два контракта с компанией Larsen & Toubro Limited на закупку системы вооружения ближнего боя и приобретение радара высокой мощности.
Общая стоимость подписанных в пятницу контрактов составила 319,2 миллиарда рупий (4,72 миллиарда долларов).
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