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Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 01.03.2024
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05:33 01.03.2024 (обновлено: 15:00 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/il-76-1930386676.html
Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76
Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 01.03.2024
Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76
Россия готова передать украинской стороне тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T05:33
2024-03-01T15:00
ил-76
россия
украина
крушение ил-76 в белгородской области
татьяна москалькова
владимир путин
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия готова передать украинской стороне тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова."Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. &lt;...&gt; Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", — сказала она.Омбудсмен добавила, что находится в контакте с Киевом по делу о крушении самолета, украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел.Крушение Ил-76ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240218/samolet-1928024260.html
https://ria.ru/20240209/il-76-1926390657.html
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ил-76, россия, украина, крушение ил-76 в белгородской области, татьяна москалькова, владимир путин, вооруженные силы украины, белгородская область, в мире
Ил-76, Россия, Украина, Крушение Ил-76 в Белгородской области, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, В мире
Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

Москалькова: Россия готова передать Украине тела погибших при крушении Ил-76

© Фото из соцсетейМесто падения самолета Ил-76 в Белгородской области
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области
© Фото из соцсетей
Место падения самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия готова передать украинской стороне тела погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, подтвердила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется. <...> Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", — сказала она.
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Омбудсмен добавила, что находится в контакте с Киевом по делу о крушении самолета, украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел.

Крушение Ил-76

ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
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Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
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Ил-76РоссияУкраинаКрушение Ил-76 в Белгородской областиТатьяна МоскальковаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВ мире
 
 
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