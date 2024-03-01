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Украина уточняла у России возможность выдачи тел погибших при падении Ил-76 - РИА Новости, 01.03.2024
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05:10 01.03.2024 (обновлено: 05:19 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/il-76-1930385461.html
Украина уточняла у России возможность выдачи тел погибших при падении Ил-76
Украина уточняла у России возможность выдачи тел погибших при падении Ил-76 - РИА Новости, 01.03.2024
Украина уточняла у России возможность выдачи тел погибших при падении Ил-76
Украинская сторона обращалась к российским представителям по вопросу возможной выдачи тел погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T05:10
2024-03-01T05:19
россия
украина
белгородская область
владимир путин
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
ил-76
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинская сторона обращалась к российским представителям по вопросу возможной выдачи тел погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На соответствующий вопрос омбудсмен ответила положительно. "Такой разговор был — готова ли российская сторона отдать тела", - подтвердила она. ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240218/samolet-1928024260.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html
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россия, украина, белгородская область, владимир путин, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, ил-76, в мире, крушение ил-76 в белгородской области
Россия, Украина, Белгородская область, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Ил-76, В мире, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Украина уточняла у России возможность выдачи тел погибших при падении Ил-76

Москалькова: Украина уточняла возможность выдачи тел погибших при крушении Ил-76

© РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинская сторона обращалась к российским представителям по вопросу возможной выдачи тел погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
На соответствующий вопрос омбудсмен ответила положительно. "Такой разговор был — готова ли российская сторона отдать тела", - подтвердила она.
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
За атакой на Ил-76 с пленными ВСУ стоит Великобритания, сообщил источник
18 февраля, 06:02
Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала о тайной операции ЦРУ на Украине
26 февраля, 11:52
 
РоссияУкраинаБелгородская областьВладимир ПутинТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныИл-76В миреКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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