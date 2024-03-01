https://ria.ru/20240301/il-76-1930385461.html

Украина уточняла у России возможность выдачи тел погибших при падении Ил-76

Украина уточняла у России возможность выдачи тел погибших при падении Ил-76 - РИА Новости, 01.03.2024

Украина уточняла у России возможность выдачи тел погибших при падении Ил-76

Украинская сторона обращалась к российским представителям по вопросу возможной выдачи тел погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T05:10

2024-03-01T05:10

2024-03-01T05:19

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вооруженные силы украины

ил-76

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинская сторона обращалась к российским представителям по вопросу возможной выдачи тел погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. На соответствующий вопрос омбудсмен ответила положительно. "Такой разговор был — готова ли российская сторона отдать тела", - подтвердила она. ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором на обмен летели 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа погибли.Установлено, что украинские военные атаковали борт двумя ракетами из района села Липцы Харьковской области. Следствие выяснило, что это были зенитные управляемые ракеты MIM-104A американского комплекса Рatriot.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее преступлением Киева против собственных граждан. По его словам, украинская сторона знала, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально. В МИД заявили, что крушение самолета ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей с Киевом.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, но неофициально в местных СМИ запущен тезис о том, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на расследовании, но желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240218/samolet-1928024260.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929507197.html

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россия, украина, белгородская область, владимир путин, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, ил-76, в мире, крушение ил-76 в белгородской области