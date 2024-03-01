https://ria.ru/20240301/il-76-1930384570.html

Москалькова: Россия может идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76

Москалькова: Россия может идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 01.03.2024

Москалькова: Россия может идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76

Россия имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей, погибших в конце января при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T04:37

2024-03-01T04:37

2024-03-01T04:37

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ил-76

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей, погибших в конце января при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "По поводу тел - я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности", - отметила омбудсмен. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot: двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240301/il-76-1930383952.html

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