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Москалькова: Россия может идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 01.03.2024
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04:37 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/il-76-1930384570.html
Москалькова: Россия может идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76
Москалькова: Россия может идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76 - РИА Новости, 01.03.2024
Москалькова: Россия может идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76
Россия имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей, погибших в конце января при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T04:37
2024-03-01T04:37
россия
белгородская область
в мире
москва
владимир путин
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
ил-76
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей, погибших в конце января при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "По поводу тел - я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности", - отметила омбудсмен. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot: двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
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россия, белгородская область, в мире, москва, владимир путин, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
Россия, Белгородская область, В мире, Москва, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Москалькова: Россия может идентифицировать всех погибших при крушении Ил-76

Москалькова: у России есть ДНК для идентификации погибших при крушении Ил-76 лиц

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей, погибших в конце января при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«
"По поводу тел - я сразу же сообщила, что у нас есть подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности", - отметила омбудсмен.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot: двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Москалькова рассказала о контакте с Украиной по делу о крушении Ил-76
Вчера, 04:14
 
РоссияБелгородская областьВ миреМоскваВладимир ПутинТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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