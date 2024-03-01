https://ria.ru/20240301/il-76-1930383952.html

Москалькова рассказала о контакте с Украиной по делу о крушении Ил-76

Москалькова рассказала о контакте с Украиной по делу о крушении Ил-76 - РИА Новости, 01.03.2024

Москалькова рассказала о контакте с Украиной по делу о крушении Ил-76

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что находится в контакте с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом по делу... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T04:14

2024-03-01T04:14

2024-03-01T04:14

россия

украина

в мире

белгородская область

татьяна москалькова

владимир путин

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что находится в контакте с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом по делу о крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области. "Мы на связи с уполномоченным Верховной рады Лубинцом Дмитрием, он обратился ко мне первоначально с вопросами, касающимися крушения, получил полностью все ответы", - рассказала омбудсмен. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Путин заявил, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240221/gosdep-1928611845.html

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