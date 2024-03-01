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Байден перепутал Украину с сектором Газа - РИА Новости, 02.03.2024
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23:07 01.03.2024 (обновлено: 00:22 02.03.2024)
https://ria.ru/20240301/gumpomosch-1930613662.html
Байден перепутал Украину с сектором Газа
Байден перепутал Украину с сектором Газа - РИА Новости, 02.03.2024
Байден перепутал Украину с сектором Газа
Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Вашингтон в ближайшие дни начнет сбрасывать с воздуха гуманитарную... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-01T23:07
2024-03-02T00:22
в мире
сша
украина
иордания
джорджа мелони
джо байден
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Вашингтон в ближайшие дни начнет сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в сектор Газа, перепутав его при этом с Украиной."Нужно сделать больше, и США будут делать больше. В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину", — сказал он, имея в виду сектор Газа.Затем Байден допустил ту же оговорку и пообещал искать дополнительные способы доставки грузов "на Украину", включая морской коридор. Он также подчеркнул, что нынешние объемы помощи палестинцам "нисколько и даже близко недостаточны". По словам президента США, "нужны сотни грузовиков, не несколько".Джо Байден — самый возрастной в истории президент США. Его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.
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в мире, сша, украина, иордания, джорджа мелони, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Украина, Иордания, Джорджа Мелони, Джо Байден, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден перепутал Украину с сектором Газа

Байден перепутал Украину с Газой, говоря о планах сброса гумпомощи с воздуха

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Вашингтон в ближайшие дни начнет сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в сектор Газа, перепутав его при этом с Украиной.
«
"Нужно сделать больше, и США будут делать больше. В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину", — сказал он, имея в виду сектор Газа.
Затем Байден допустил ту же оговорку и пообещал искать дополнительные способы доставки грузов "на Украину", включая морской коридор. Он также подчеркнул, что нынешние объемы помощи палестинцам "нисколько и даже близко недостаточны". По словам президента США, "нужны сотни грузовиков, не несколько".
Джо Байден — самый возрастной в истории президент США. Его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Байден оговорился и поблагодарил палестинцев за доставку гумпомощи в Газу
25 октября 2023, 23:13
 
В миреСШАУкраинаИорданияДжорджа МелониДжо БайденОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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