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Байден перепутал Украину с сектором Газа

Байден перепутал Украину с сектором Газа - РИА Новости, 02.03.2024

Байден перепутал Украину с сектором Газа

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Вашингтон в ближайшие дни начнет сбрасывать с воздуха гуманитарную... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-01T23:07

2024-03-01T23:07

2024-03-02T00:22

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ВАШИНГТОН, 1 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони заявил, что Вашингтон в ближайшие дни начнет сбрасывать с воздуха гуманитарную помощь в сектор Газа, перепутав его при этом с Украиной."Нужно сделать больше, и США будут делать больше. В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину", — сказал он, имея в виду сектор Газа.Затем Байден допустил ту же оговорку и пообещал искать дополнительные способы доставки грузов "на Украину", включая морской коридор. Он также подчеркнул, что нынешние объемы помощи палестинцам "нисколько и даже близко недостаточны". По словам президента США, "нужны сотни грузовиков, не несколько".Джо Байден — самый возрастной в истории президент США. Его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на его почтенный возраст.

https://ria.ru/20231025/bayden-1905268169.html

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в мире, сша, украина, иордания, джорджа мелони, джо байден, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году