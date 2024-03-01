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Кубанские казаки отправили гуманитарную помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 01.03.2024
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17:46 01.03.2024
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Кубанские казаки отправили гуманитарную помощь в зону спецоперации
Кубанские казаки отправили гуманитарную помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 01.03.2024
Кубанские казаки отправили гуманитарную помощь в зону спецоперации
Кубанские казаки доставили более 3,7 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, при этом только за последние две недели казаками было... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:46
2024-03-01T17:46
надежные люди
херсонская область
луганская народная республика
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Кубанские казаки доставили более 3,7 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, при этом только за последние две недели казаками было собрано и отправлено свыше 100 тонн гумпомощи, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов. "Активная помощь тыла – важнейший пункт в деле достижения нашей общей Победы. Сплотившись в едином порыве, казаки всех возрастов принимают участие в сборе гуманитарной помощи бойцам. Кубанское казачье войско с первых дней спецоперации поддерживает воинов, стоящих на защите Отечества. Всего казаки ККВ уже доставили свыше 3.700 тонн гуманитарных грузов", - написал Власов в Telegram-канале. Он отметил, что только за две недели казаки собрали свыше 100 тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. По словам Власова, в этот раз были собраны продукты питания, домашняя выпечка, фрукты, вода и медикаменты, а также необходимые средства личной гигиены, обувь, бронежилеты, каски, система радиоэлектронной борьбы и другие технические средства. Кроме того, казаки отправили теплые вещи, спальные мешки, шерстяные носки и варежки. Они заготовили дрова для участников спецоперации, отправили бойцам строительные материалы: топоры, гвозди. Атаман уточнил, что представители казачества побывали более чем в 20 воинских подразделениях. Кроме того, с гумгрузом они посетили госпитали на территории Херсонской области и Запорожской, где также доставили гуманитарную помощь в Скельковский детский сад "Калинка". В сборе участвует и казачья молодежь. Кадеты, воспитанники школ и детских садов изготавливают окопные свечи, маскировочные сети, пишут письма, создают фигурки ангелов, пекут пряники, а также вышивают бисером иконы для участников спецоперации, добавил Власов.
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херсонская область , луганская народная республика, кубанское казачье войско
Надежные люди, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Кубанское казачье войско
Кубанские казаки отправили гуманитарную помощь в зону спецоперации

Кубанские казаки отправили почти 4 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации

© Фото : Александр Власов / TelegramПередача гуманитарной помощи бойцам СВО от казаков Кубани
Передача гуманитарной помощи бойцам СВО от казаков Кубани - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Александр Власов / Telegram
Передача гуманитарной помощи бойцам СВО от казаков Кубани
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КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Кубанские казаки доставили более 3,7 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, при этом только за последние две недели казаками было собрано и отправлено свыше 100 тонн гумпомощи, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов.
"Активная помощь тыла – важнейший пункт в деле достижения нашей общей Победы. Сплотившись в едином порыве, казаки всех возрастов принимают участие в сборе гуманитарной помощи бойцам. Кубанское казачье войско с первых дней спецоперации поддерживает воинов, стоящих на защите Отечества. Всего казаки ККВ уже доставили свыше 3.700 тонн гуманитарных грузов", - написал Власов в Telegram-канале.
© Фото : Александр Власов / TelegramПередача гуманитарной помощи бойцам СВО от казаков Кубани
Передача гуманитарной помощи бойцам СВО от казаков Кубани - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Александр Власов / Telegram
Передача гуманитарной помощи бойцам СВО от казаков Кубани
Он отметил, что только за две недели казаки собрали свыше 100 тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области.
По словам Власова, в этот раз были собраны продукты питания, домашняя выпечка, фрукты, вода и медикаменты, а также необходимые средства личной гигиены, обувь, бронежилеты, каски, система радиоэлектронной борьбы и другие технические средства. Кроме того, казаки отправили теплые вещи, спальные мешки, шерстяные носки и варежки. Они заготовили дрова для участников спецоперации, отправили бойцам строительные материалы: топоры, гвозди.
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Атаман уточнил, что представители казачества побывали более чем в 20 воинских подразделениях. Кроме того, с гумгрузом они посетили госпитали на территории Херсонской области и Запорожской, где также доставили гуманитарную помощь в Скельковский детский сад "Калинка".
В сборе участвует и казачья молодежь. Кадеты, воспитанники школ и детских садов изготавливают окопные свечи, маскировочные сети, пишут письма, создают фигурки ангелов, пекут пряники, а также вышивают бисером иконы для участников спецоперации, добавил Власов.
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