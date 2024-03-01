https://ria.ru/20240301/gumpomosch-1930559613.html

Кубанские казаки отправили гуманитарную помощь в зону спецоперации

Кубанские казаки отправили гуманитарную помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 01.03.2024

Кубанские казаки отправили гуманитарную помощь в зону спецоперации

Кубанские казаки доставили более 3,7 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, при этом только за последние две недели казаками было... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:46

2024-03-01T17:46

2024-03-01T17:46

надежные люди

херсонская область

луганская народная республика

кубанское казачье войско

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КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Кубанские казаки доставили более 3,7 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, при этом только за последние две недели казаками было собрано и отправлено свыше 100 тонн гумпомощи, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов. "Активная помощь тыла – важнейший пункт в деле достижения нашей общей Победы. Сплотившись в едином порыве, казаки всех возрастов принимают участие в сборе гуманитарной помощи бойцам. Кубанское казачье войско с первых дней спецоперации поддерживает воинов, стоящих на защите Отечества. Всего казаки ККВ уже доставили свыше 3.700 тонн гуманитарных грузов", - написал Власов в Telegram-канале. Он отметил, что только за две недели казаки собрали свыше 100 тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. По словам Власова, в этот раз были собраны продукты питания, домашняя выпечка, фрукты, вода и медикаменты, а также необходимые средства личной гигиены, обувь, бронежилеты, каски, система радиоэлектронной борьбы и другие технические средства. Кроме того, казаки отправили теплые вещи, спальные мешки, шерстяные носки и варежки. Они заготовили дрова для участников спецоперации, отправили бойцам строительные материалы: топоры, гвозди. Атаман уточнил, что представители казачества побывали более чем в 20 воинских подразделениях. Кроме того, с гумгрузом они посетили госпитали на территории Херсонской области и Запорожской, где также доставили гуманитарную помощь в Скельковский детский сад "Калинка". В сборе участвует и казачья молодежь. Кадеты, воспитанники школ и детских садов изготавливают окопные свечи, маскировочные сети, пишут письма, создают фигурки ангелов, пекут пряники, а также вышивают бисером иконы для участников спецоперации, добавил Власов.

https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html

https://ria.ru/20240229/elita-1930247036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , луганская народная республика, кубанское казачье войско