https://ria.ru/20240301/gumpomosch-1930559613.html
Кубанские казаки отправили гуманитарную помощь в зону спецоперации
Кубанские казаки отправили гуманитарную помощь в зону спецоперации - РИА Новости, 01.03.2024
Кубанские казаки отправили гуманитарную помощь в зону спецоперации
Кубанские казаки доставили более 3,7 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, при этом только за последние две недели казаками было... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:46
2024-03-01T17:46
2024-03-01T17:46
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кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Кубанские казаки доставили более 3,7 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, при этом только за последние две недели казаками было собрано и отправлено свыше 100 тонн гумпомощи, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов. "Активная помощь тыла – важнейший пункт в деле достижения нашей общей Победы. Сплотившись в едином порыве, казаки всех возрастов принимают участие в сборе гуманитарной помощи бойцам. Кубанское казачье войско с первых дней спецоперации поддерживает воинов, стоящих на защите Отечества. Всего казаки ККВ уже доставили свыше 3.700 тонн гуманитарных грузов", - написал Власов в Telegram-канале. Он отметил, что только за две недели казаки собрали свыше 100 тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. По словам Власова, в этот раз были собраны продукты питания, домашняя выпечка, фрукты, вода и медикаменты, а также необходимые средства личной гигиены, обувь, бронежилеты, каски, система радиоэлектронной борьбы и другие технические средства. Кроме того, казаки отправили теплые вещи, спальные мешки, шерстяные носки и варежки. Они заготовили дрова для участников спецоперации, отправили бойцам строительные материалы: топоры, гвозди. Атаман уточнил, что представители казачества побывали более чем в 20 воинских подразделениях. Кроме того, с гумгрузом они посетили госпитали на территории Херсонской области и Запорожской, где также доставили гуманитарную помощь в Скельковский детский сад "Калинка". В сборе участвует и казачья молодежь. Кадеты, воспитанники школ и детских садов изготавливают окопные свечи, маскировочные сети, пишут письма, создают фигурки ангелов, пекут пряники, а также вышивают бисером иконы для участников спецоперации, добавил Власов.
https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , луганская народная республика, кубанское казачье войско
Надежные люди, Херсонская область , Луганская Народная Республика, Кубанское казачье войско
Кубанские казаки отправили гуманитарную помощь в зону спецоперации
Кубанские казаки отправили почти 4 тысячи тонн гумпомощи в зону спецоперации
КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Кубанские казаки доставили более 3,7 тысячи тонн гуманитарных грузов в зону СВО с начала спецоперации, при этом только за последние две недели казаками было собрано и отправлено свыше 100 тонн гумпомощи, сообщил вице-губернатор Кубани, войсковой атаман Александр Власов.
"Активная помощь тыла – важнейший пункт в деле достижения нашей общей Победы. Сплотившись в едином порыве, казаки всех возрастов принимают участие в сборе гуманитарной помощи бойцам. Кубанское казачье войско
с первых дней спецоперации поддерживает воинов, стоящих на защите Отечества. Всего казаки ККВ уже доставили свыше 3.700 тонн гуманитарных грузов", - написал Власов в Telegram-канале.
Он отметил, что только за две недели казаки собрали свыше 100 тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики
, Запорожскую и Херсонскую области
.
По словам Власова, в этот раз были собраны продукты питания, домашняя выпечка, фрукты, вода и медикаменты, а также необходимые средства личной гигиены, обувь, бронежилеты, каски, система радиоэлектронной борьбы и другие технические средства. Кроме того, казаки отправили теплые вещи, спальные мешки, шерстяные носки и варежки. Они заготовили дрова для участников спецоперации, отправили бойцам строительные материалы: топоры, гвозди.
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Атаман уточнил, что представители казачества побывали более чем в 20 воинских подразделениях. Кроме того, с гумгрузом они посетили госпитали на территории Херсонской области и Запорожской, где также доставили гуманитарную помощь в Скельковский детский сад "Калинка".
В сборе участвует и казачья молодежь. Кадеты, воспитанники школ и детских садов изготавливают окопные свечи, маскировочные сети, пишут письма, создают фигурки ангелов, пекут пряники, а также вышивают бисером иконы для участников спецоперации, добавил Власов.
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