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Офицер ВВС Бундесвера Франк Грефе - РИА Новости, 01.03.2024
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14:08 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/grefe-1930482102.html
Офицер ВВС Бундесвера Франк Грефе
Офицер ВВС Бундесвера Франк Грефе - РИА Новости, 01.03.2024
Офицер ВВС Бундесвера Франк Грефе
Франк Грефе — бригадный генерал ВВС Бундесвера, начальник отдела операций и учений командования ВВС. Бывший военный атташе ФРГ в США. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:08
2024-03-01T14:08
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Франк Грефе — бригадный генерал ВВС Бундесвера, начальник отдела операций и учений командования ВВС. Бывший военный атташе ФРГ в США.Родился в Сааре (Западная Германия), а вырос в Нофельдене (район Санкт-Вендель). Там он работал в добровольной пожарной части и в музыкальном клубе.Военную карьеру начал в 20 лет. В марте 1994-го Грефе завершил летную подготовку на истребителе F-4 Phantom в США. В 2002-м прошел курс обучения в Командной академии Бундесвера в Гамбурге, где ему присвоили звание майора.С ноября 2004-го по октябрь 2006-го Грефе был капитаном эскадрильи 71-й тактической эскадрильи ВВС "Рихтгофен" на авиабазе Виттмундхафен. Там дослужился до подполковника. Затем перешел в 4-ю дивизию ВВС в Аурихе.С 2008-го по 2012-й Грефе курировал подготовку пилотов в Федеральном министерстве обороны.В конце ноября 2012-го занял должность заместителя командира 74-й тактической эскадрильи ВВС в Нойбурге-на-Донау. В этом качестве неоднократно бывал в Афганистане. Дослужившись до звания полковника, руководил эскадрильей в должности 17-го коммодора.В мае 2015-го его отправили в Берлин, а еще через два года он возглавил команду по расследованию инцидентов и разведывательную группу операции ВВС Германии в Иордании. В 2019-м Грефе был военным атташе ФРГ в США.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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справки, германия, саар, сша, бундесвер германии
Справки, Германия, Саар, США, Бундесвер Германии

Офицер ВВС Бундесвера Франк Грефе

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Sarah M. McClanahanБригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Sarah M. McClanahan
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Франк Грефе — бригадный генерал ВВС Бундесвера, начальник отдела операций и учений командования ВВС. Бывший военный атташе ФРГ в США.
Родился в Сааре (Западная Германия), а вырос в Нофельдене (район Санкт-Вендель). Там он работал в добровольной пожарной части и в музыкальном клубе.
Военную карьеру начал в 20 лет. В марте 1994-го Грефе завершил летную подготовку на истребителе F-4 Phantom в США. В 2002-м прошел курс обучения в Командной академии Бундесвера в Гамбурге, где ему присвоили звание майора.
С ноября 2004-го по октябрь 2006-го Грефе был капитаном эскадрильи 71-й тактической эскадрильи ВВС "Рихтгофен" на авиабазе Виттмундхафен. Там дослужился до подполковника. Затем перешел в 4-ю дивизию ВВС в Аурихе.
С 2008-го по 2012-й Грефе курировал подготовку пилотов в Федеральном министерстве обороны.
В конце ноября 2012-го занял должность заместителя командира 74-й тактической эскадрильи ВВС в Нойбурге-на-Донау. В этом качестве неоднократно бывал в Афганистане. Дослужившись до звания полковника, руководил эскадрильей в должности 17-го коммодора.
В мае 2015-го его отправили в Берлин, а еще через два года он возглавил команду по расследованию инцидентов и разведывательную группу операции ВВС Германии в Иордании. В 2019-м Грефе был военным атташе ФРГ в США.
 
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