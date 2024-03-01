Рейтинг@Mail.ru
Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:25 01.03.2024 (обновлено: 12:23 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/granitsa-1930407989.html
Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна
Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна - РИА Новости, 01.03.2024
Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна
Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна, сообщил координатор протеста фермер Кароль Печиньский. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:25
2024-03-01T12:23
в мире
литва
украина
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930412535_0:66:3407:1982_1920x0_80_0_0_a4df2eb8ffeab11090854022b53a3ba4.jpg
ВАРШАВА, 1 мар — РИА Новости. Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна, сообщил координатор протеста фермер Кароль Печиньский."Настроения такие, чтобы блокировать весь трафик. Мы ничего не пропустим", — сказал он. Как объяснил Печиньский, польские фермеры хотят полностью перекрыть движение товаров через границу с Литвой, чтобы остановить "зерновую карусель"."Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено, несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза, который свободно въезжает в страну", — рассказал он. По словам Печиньского, в пятницу в 10:00 (12:00 мск), фермеры перекроют самый крупный пункт пропуска с Литвой Будзиско. Изначально они планируют блокировать его в течение недели. В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что по его информации украинское зерно из Литвы в страну не поступает, по крайней мере в значительных объемах."Я три недели назад разговаривал с руководителем Дорожной инспекции. Было проверено движение грузовиков (на польско-украинской границе. — Прим. ред.). Из более 1500 грузовиков, которые въехали из Литвы, был выявлен один такой случай, который говорит о том, что украинские товары могли ввозить из Литвы", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.По словам министра, при нынешних ценах зерна такая перевозка нерентабельна.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основные требования протестующих — прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240229/granitsa-1930355995.html
https://ria.ru/20240220/protest-1928598404.html
https://ria.ru/20240227/granitsa-1929703114.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
литва
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930412535_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_c165de20616208cfd37148db7f9337af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, украина, польша
В мире, Литва, Украина, Польша
Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна

Польские фермеры начали блокаду границы с Литвой из-за ввоза украинского зерна

© AFP 2024 / PETRAS MALUKASБольшегрузные автомобили на границе Литвы и Польши
Большегрузные автомобили на границе Литвы и Польши - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AFP 2024 / PETRAS MALUKAS
Большегрузные автомобили на границе Литвы и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 мар — РИА Новости. Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна, сообщил координатор протеста фермер Кароль Печиньский.
«
"Настроения такие, чтобы блокировать весь трафик. Мы ничего не пропустим", — сказал он.
Избранный премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Туск назвал условие, при котором Польша закроет границу с Украиной
29 февраля, 21:18
Как объяснил Печиньский, польские фермеры хотят полностью перекрыть движение товаров через границу с Литвой, чтобы остановить "зерновую карусель".
"Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено, несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза, который свободно въезжает в страну", — рассказал он.
По словам Печиньского, в пятницу в 10:00 (12:00 мск), фермеры перекроют самый крупный пункт пропуска с Литвой Будзиско. Изначально они планируют блокировать его в течение недели.
Польские фермеры у границы с Украиной использовали пророссийские плакаты - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Польские фермеры использовали пророссийские плакаты у границы с Украиной
20 февраля, 22:20
В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что по его информации украинское зерно из Литвы в страну не поступает, по крайней мере в значительных объемах.
"Я три недели назад разговаривал с руководителем Дорожной инспекции. Было проверено движение грузовиков (на польско-украинской границе. — Прим. ред.). Из более 1500 грузовиков, которые въехали из Литвы, был выявлен один такой случай, который говорит о том, что украинские товары могли ввозить из Литвы", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.
По словам министра, при нынешних ценах зерна такая перевозка нерентабельна.
Акция протеста польских фермеров на польско-украинской границе вблизи погранперехода Дорогуск — Ягодин - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
В Киеве заявили о критической ситуации на двух КПП на польской границе
27 февраля, 10:07
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основные требования протестующих — прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
"Жила-была белая и пушистая Украина…" Как Запад перевирает недавнюю историю
26 февраля, 08:00
 
В миреЛитваУкраинаПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала