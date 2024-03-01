https://ria.ru/20240301/granitsa-1930407989.html
Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна
Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна - РИА Новости, 01.03.2024
Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна
Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна, сообщил координатор протеста фермер Кароль Печиньский. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:25
2024-03-01T10:25
2024-03-01T12:23
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ВАРШАВА, 1 мар — РИА Новости. Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна, сообщил координатор протеста фермер Кароль Печиньский."Настроения такие, чтобы блокировать весь трафик. Мы ничего не пропустим", — сказал он. Как объяснил Печиньский, польские фермеры хотят полностью перекрыть движение товаров через границу с Литвой, чтобы остановить "зерновую карусель"."Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено, несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза, который свободно въезжает в страну", — рассказал он. По словам Печиньского, в пятницу в 10:00 (12:00 мск), фермеры перекроют самый крупный пункт пропуска с Литвой Будзиско. Изначально они планируют блокировать его в течение недели. В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что по его информации украинское зерно из Литвы в страну не поступает, по крайней мере в значительных объемах."Я три недели назад разговаривал с руководителем Дорожной инспекции. Было проверено движение грузовиков (на польско-украинской границе. — Прим. ред.). Из более 1500 грузовиков, которые въехали из Литвы, был выявлен один такой случай, который говорит о том, что украинские товары могли ввозить из Литвы", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.По словам министра, при нынешних ценах зерна такая перевозка нерентабельна.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основные требования протестующих — прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240229/granitsa-1930355995.html
https://ria.ru/20240220/protest-1928598404.html
https://ria.ru/20240227/granitsa-1929703114.html
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, украина, польша
В мире, Литва, Украина, Польша
Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна
Польские фермеры начали блокаду границы с Литвой из-за ввоза украинского зерна
ВАРШАВА, 1 мар — РИА Новости. Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна, сообщил координатор протеста фермер Кароль Печиньский.
«
"Настроения такие, чтобы блокировать весь трафик. Мы ничего не пропустим", — сказал он.
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Как объяснил Печиньский, польские фермеры хотят полностью перекрыть движение товаров через границу с Литвой, чтобы остановить "зерновую карусель".
"Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено, несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза, который свободно въезжает в страну", — рассказал он.
По словам Печиньского, в пятницу в 10:00 (12:00 мск), фермеры перекроют самый крупный пункт пропуска с Литвой Будзиско. Изначально они планируют блокировать его в течение недели.
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В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что по его информации украинское зерно из Литвы в страну не поступает, по крайней мере в значительных объемах.
"Я три недели назад разговаривал с руководителем Дорожной инспекции. Было проверено движение грузовиков (на польско-украинской границе. — Прим. ред.). Из более 1500 грузовиков, которые въехали из Литвы, был выявлен один такой случай, который говорит о том, что украинские товары могли ввозить из Литвы", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.
По словам министра, при нынешних ценах зерна такая перевозка нерентабельна.
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Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной
. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основные требования протестующих — прекращение ввоза в Польшу
сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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