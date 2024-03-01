https://ria.ru/20240301/granitsa-1930407989.html

Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна

Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна - РИА Новости, 01.03.2024

Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна

Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна, сообщил координатор протеста фермер Кароль Печиньский. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:25

2024-03-01T10:25

2024-03-01T12:23

в мире

литва

украина

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930412535_0:66:3407:1982_1920x0_80_0_0_a4df2eb8ffeab11090854022b53a3ba4.jpg

ВАРШАВА, 1 мар — РИА Новости. Протестующие польские фермеры начинают блокаду границы с Литвой для прекращения ввоза украинского зерна, сообщил координатор протеста фермер Кароль Печиньский."Настроения такие, чтобы блокировать весь трафик. Мы ничего не пропустим", — сказал он. Как объяснил Печиньский, польские фермеры хотят полностью перекрыть движение товаров через границу с Литвой, чтобы остановить "зерновую карусель"."Украинское зерно въезжает в Люблинское или Подкарпатское воеводство в режиме транзита через нашу страну. Это разрешено, несмотря на эмбарго. Затем автомобиль направляется в Литву. Польские службы перестают отслеживать этот транспорт после пересечения границы с Литвой. Затем машина с зерном возвращается на границу и меняет документы. Груз становится товаром Евросоюза, который свободно въезжает в страну", — рассказал он. По словам Печиньского, в пятницу в 10:00 (12:00 мск), фермеры перекроют самый крупный пункт пропуска с Литвой Будзиско. Изначально они планируют блокировать его в течение недели. В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак заявил, что по его информации украинское зерно из Литвы в страну не поступает, по крайней мере в значительных объемах."Я три недели назад разговаривал с руководителем Дорожной инспекции. Было проверено движение грузовиков (на польско-украинской границе. — Прим. ред.). Из более 1500 грузовиков, которые въехали из Литвы, был выявлен один такой случай, который говорит о том, что украинские товары могли ввозить из Литвы", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.По словам министра, при нынешних ценах зерна такая перевозка нерентабельна.Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В минувший вторник в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву". Основные требования протестующих — прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240229/granitsa-1930355995.html

https://ria.ru/20240220/protest-1928598404.html

https://ria.ru/20240227/granitsa-1929703114.html

https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html

литва

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, литва, украина, польша