https://ria.ru/20240301/gost-1930376496.html
В России ввели первые в мире ГОСТы по ликвидации наводнений и землетрясений
В России ввели первые в мире ГОСТы по ликвидации наводнений и землетрясений - РИА Новости, 01.03.2024
В России ввели первые в мире ГОСТы по ликвидации наводнений и землетрясений
Два новых государственных стандарта, впервые в мире определяющие требования к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации наводнений и землетрясений,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:17
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Два новых государственных стандарта, впервые в мире определяющие требования к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации наводнений и землетрясений, вступят в силу в России 1 марта 2024 года. "Впервые утверждены два национальных стандарта РФ по аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий наводнений и землетрясений. Они разработаны экспертами ВНИИ ГОЧС. Документы устанавливают единые подходы к организации и проведению таких работ и нормативно закрепляют накопленный опыт в этой области", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). Отмечается, что утвержденные ГОСТы стали первыми в мире нормативно-техническими документами в данной сфере. Новые ГОСТы определяют организационные и технологические особенности проведения аварийно-спасательных работ, в первую очередь связанные со способами получения данных разведки и мониторинга, определением границ зоны природных бедствий, порядком проведения поисковых и спасательных работ, в том числе в опасных условиях разрушений и затоплений, а также правила эвакуации пострадавших.
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россия, общество, внии гочс
Россия, Общество, ВНИИ ГОЧС
В России ввели первые в мире ГОСТы по ликвидации наводнений и землетрясений
В России заработали первые в мире ГОСТы по ликвидации наводнений и землетрясений
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Два новых государственных стандарта, впервые в мире определяющие требования к проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации наводнений и землетрясений, вступят в силу в России 1 марта 2024 года.
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"Впервые утверждены два национальных стандарта РФ по аварийно-спасательным работам при ликвидации последствий наводнений и землетрясений. Они разработаны экспертами ВНИИ ГОЧС. Документы устанавливают единые подходы к организации и проведению таких работ и нормативно закрепляют накопленный опыт в этой области", - говорится в сообщении на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
Отмечается, что утвержденные ГОСТы стали первыми в мире нормативно-техническими документами в данной сфере.
Новые ГОСТы определяют организационные и технологические особенности проведения аварийно-спасательных работ, в первую очередь связанные со способами получения данных разведки и мониторинга, определением границ зоны природных бедствий, порядком проведения поисковых и спасательных работ, в том числе в опасных условиях разрушений и затоплений, а также правила эвакуации пострадавших.
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