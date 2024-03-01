https://ria.ru/20240301/gospodderzhka-1930377804.html

Производители товаров из вторсырья начнут получать господдержку

Производители товаров из вторсырья начнут получать господдержку - РИА Новости, 01.03.2024

Производители товаров из вторсырья начнут получать господдержку

Производство товаров и проведение работ с использованием вторсырья начнет получать поддержку государства с 1 марта 2024 года, следует из распоряжения... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T01:46

2024-03-01T01:46

2024-03-01T01:46

россия

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Производство товаров и проведение работ с использованием вторсырья начнет получать поддержку государства с 1 марта 2024 года, следует из распоряжения правительства. Распоряжение правительства РФ, устанавливающее перечень товаров, видов работ и услуг с использованием вторсырья, производство которых будет стимулироваться, вступает в силу с 1 марта 2024 года. В перечень продукции вошли цементы и бетоны с использованием золы и шлака, биотопливо, изделия из переработанных смазочных материалов, бумаги, пластмассы, покрытия из резиновой крошки и другие товары. Для каждого вида продукции указана минимальная доля вторсырья, которую нужно использовать при производстве. Перечень услуг включает дорожное строительство с использованием вторичных материалов, мелиорацию почв с применением отходов фосфорной кислоты.

https://ria.ru/20240228/gospodderzhka-1929955245.html

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россия, экономика