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Производители товаров из вторсырья начнут получать господдержку - РИА Новости, 01.03.2024
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01:46 01.03.2024
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Производители товаров из вторсырья начнут получать господдержку
Производители товаров из вторсырья начнут получать господдержку - РИА Новости, 01.03.2024
Производители товаров из вторсырья начнут получать господдержку
Производство товаров и проведение работ с использованием вторсырья начнет получать поддержку государства с 1 марта 2024 года, следует из распоряжения... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:46
2024-03-01T01:46
россия
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Производство товаров и проведение работ с использованием вторсырья начнет получать поддержку государства с 1 марта 2024 года, следует из распоряжения правительства. Распоряжение правительства РФ, устанавливающее перечень товаров, видов работ и услуг с использованием вторсырья, производство которых будет стимулироваться, вступает в силу с 1 марта 2024 года. В перечень продукции вошли цементы и бетоны с использованием золы и шлака, биотопливо, изделия из переработанных смазочных материалов, бумаги, пластмассы, покрытия из резиновой крошки и другие товары. Для каждого вида продукции указана минимальная доля вторсырья, которую нужно использовать при производстве. Перечень услуг включает дорожное строительство с использованием вторичных материалов, мелиорацию почв с применением отходов фосфорной кислоты.
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россия, экономика
Россия, Экономика
Производители товаров из вторсырья начнут получать господдержку

Производители товаров из вторсырья смогут получать господдержку с 1 марта

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Производство товаров и проведение работ с использованием вторсырья начнет получать поддержку государства с 1 марта 2024 года, следует из распоряжения правительства.
Распоряжение правительства РФ, устанавливающее перечень товаров, видов работ и услуг с использованием вторсырья, производство которых будет стимулироваться, вступает в силу с 1 марта 2024 года.
В перечень продукции вошли цементы и бетоны с использованием золы и шлака, биотопливо, изделия из переработанных смазочных материалов, бумаги, пластмассы, покрытия из резиновой крошки и другие товары. Для каждого вида продукции указана минимальная доля вторсырья, которую нужно использовать при производстве.
Перечень услуг включает дорожное строительство с использованием вторичных материалов, мелиорацию почв с применением отходов фосфорной кислоты.
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