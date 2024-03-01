https://ria.ru/20240301/goskontrol-1930597378.html
В России утвердили порядок госконтроля за производством и оборотом табака
В России утвердили порядок госконтроля за производством и оборотом табака - РИА Новости, 01.03.2024
В России утвердили порядок госконтроля за производством и оборотом табака
Правительство России утвердило порядок государственного контроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции в стране, следует из... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T20:43
2024-03-01T20:43
2024-03-01T20:43
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок государственного контроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции в стране, следует из соответствующих постановлений, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше такая работа велась в рамках других видов контроля. Так, с 1 марта текущего года Росалкогольтабакконтроль будет следить за ситуацией на предприятиях отрасли. Ведомство должно будет выявлять и пресекать незаконное производство и оборот соответствующей продукции. Кроме того, оно будет контролировать соблюдение производителями лицензионных и обязательных требований в области производства, поставки, закупки и транспортировки сырья и готовой продукции. Отмечается, что специалисты Росалкогольтабакконтроля в своей работе будут использовать инструменты профилактики нарушений, в том числе информирование, консультирование, самообследование, профилактические визиты, меры стимулирования добросовестности. В свою очередь, проведение контрольных мероприятий включает в себя в том числе выездное обследование и проверку, контрольную закупку и инспекционный визит. Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства", который был принят в июне 2023 года. Также с 1 марта наличие лицензии на производство табачной продукции в рамках усиления контроля за оборотом данной продукции и сырья стало обязательным в России. До этого, 1 сентября, в стране начал действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции.
https://ria.ru/20240205/kurenie-1925404772.html
https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
В России утвердили порядок госконтроля за производством и оборотом табака
Правительство утвердило порядок госконтроля за производством и оборотом табака
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Правительство России утвердило порядок государственного контроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции в стране, следует из соответствующих постановлений,
размещенных на сайте официального опубликования правовых актов.
Раньше такая работа велась в рамках других видов контроля.
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Так, с 1 марта текущего года Росалкогольтабакконтроль будет следить за ситуацией на предприятиях отрасли. Ведомство должно будет выявлять и пресекать незаконное производство и оборот соответствующей продукции. Кроме того, оно будет контролировать соблюдение производителями лицензионных и обязательных требований в области производства, поставки, закупки и транспортировки сырья и готовой продукции.
Отмечается, что специалисты Росалкогольтабакконтроля в своей работе будут использовать инструменты профилактики нарушений, в том числе информирование, консультирование, самообследование, профилактические визиты, меры стимулирования добросовестности. В свою очередь, проведение контрольных мероприятий включает в себя в том числе выездное обследование и проверку, контрольную закупку и инспекционный визит.
Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства", который был принят в июне 2023 года.
Также с 1 марта наличие лицензии на производство табачной продукции в рамках усиления контроля за оборотом данной продукции и сырья стало обязательным в России. До этого, 1 сентября, в стране начал действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции.
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