https://ria.ru/20240301/goskontrol-1930597378.html

В России утвердили порядок госконтроля за производством и оборотом табака

В России утвердили порядок госконтроля за производством и оборотом табака - РИА Новости, 01.03.2024

В России утвердили порядок госконтроля за производством и оборотом табака

Правительство России утвердило порядок государственного контроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции в стране, следует из... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T20:43

2024-03-01T20:43

2024-03-01T20:43

экономика

россия

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151262/85/1512628553_0:46:3479:2003_1920x0_80_0_0_3012f20b63afabf954253b4fef63d895.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок государственного контроля за производством и оборотом табака и никотиносодержащей продукции в стране, следует из соответствующих постановлений, размещенных на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше такая работа велась в рамках других видов контроля. Так, с 1 марта текущего года Росалкогольтабакконтроль будет следить за ситуацией на предприятиях отрасли. Ведомство должно будет выявлять и пресекать незаконное производство и оборот соответствующей продукции. Кроме того, оно будет контролировать соблюдение производителями лицензионных и обязательных требований в области производства, поставки, закупки и транспортировки сырья и готовой продукции. Отмечается, что специалисты Росалкогольтабакконтроля в своей работе будут использовать инструменты профилактики нарушений, в том числе информирование, консультирование, самообследование, профилактические визиты, меры стимулирования добросовестности. В свою очередь, проведение контрольных мероприятий включает в себя в том числе выездное обследование и проверку, контрольную закупку и инспекционный визит. Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства", который был принят в июне 2023 года. Также с 1 марта наличие лицензии на производство табачной продукции в рамках усиления контроля за оборотом данной продукции и сырья стало обязательным в России. До этого, 1 сентября, в стране начал действовать электронный реестр лицензий на производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции.

https://ria.ru/20240205/kurenie-1925404772.html

https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, правительство рф