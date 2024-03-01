Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о серьезной реакции в случае агрессии НАТО - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/gosduma-1930412557.html
В Госдуме заявили о серьезной реакции в случае агрессии НАТО
В Госдуме заявили о серьезной реакции в случае агрессии НАТО - РИА Новости, 01.03.2024
В Госдуме заявили о серьезной реакции в случае агрессии НАТО
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае агрессии НАТО на РФ последует серьезная реакция со стороны России. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:46
2024-03-01T10:46
россия
москва
европа
ллойд остин
михаил шеремет
нато
госдума рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665969_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_409f69c855f322c5871fa02cd1412634.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае агрессии НАТО на РФ последует серьезная реакция со стороны России. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. По его мнению, если "Украина падет, НАТО вступит в борьбу с Россией". "Россия не является угрозой для НАТО, но в случае, если альянс осмелится совершить агрессию в отношении нашей страны, то ответ не заставит себя долго ждать. НАТО не является для нас чем-то исторически близким, как Украина, поэтому будет куда серьезная ответная реакция, а последствия для агрессора – намного тяжелее и страшнее. Поэтому Остину не стоит пугать Россию", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Россия сегодня - самодостаточное государство, способное защитить себя и адекватно ответить любым брошенным вызовам. "Россия – суверенное государство: было и всегда будет, поэтому не советую натовским горячим головам пытаться нас чем-то напугать и угрожать. Это глупая затея. Россия никого не боится, на НАТО нападать не собирается и осуществлять какие-то экспансии, но и своих территорий и интересы Россия никогда не предаст", - подчеркнул депутат. В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240301/ostin-1930380109.html
https://ria.ru/20240229/voyska-1930264720.html
россия
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665969_575:73:2978:1875_1920x0_80_0_0_1da14eb5503e593d8dd906bb55a0c361.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, европа, ллойд остин, михаил шеремет, нато, госдума рф, безопасность
Россия, Москва, Европа, Ллойд Остин, Михаил Шеремет, НАТО, Госдума РФ, Безопасность
В Госдуме заявили о серьезной реакции в случае агрессии НАТО

Депутат Шеремет заявил, что в случае агрессии НАТО последует серьезная реакция

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В холле Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что в случае агрессии НАТО на РФ последует серьезная реакция со стороны России.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. По его мнению, если "Украина падет, НАТО вступит в борьбу с Россией".
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Остин заявил о риске конфликта НАТО с Россией при поражении Украины
Вчера, 02:44
"Россия не является угрозой для НАТО, но в случае, если альянс осмелится совершить агрессию в отношении нашей страны, то ответ не заставит себя долго ждать. НАТО не является для нас чем-то исторически близким, как Украина, поэтому будет куда серьезная ответная реакция, а последствия для агрессора – намного тяжелее и страшнее. Поэтому Остину не стоит пугать Россию", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Россия сегодня - самодостаточное государство, способное защитить себя и адекватно ответить любым брошенным вызовам.
«
"Россия – суверенное государство: было и всегда будет, поэтому не советую натовским горячим головам пытаться нас чем-то напугать и угрожать. Это глупая затея. Россия никого не боится, на НАТО нападать не собирается и осуществлять какие-то экспансии, но и своих территорий и интересы Россия никогда не предаст", - подчеркнул депутат.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"На грани Армагеддона": в США испугались отчаянного шага НАТО против России
29 февраля, 14:50
 
РоссияМоскваЕвропаЛлойд ОстинМихаил ШереметНАТОГосдума РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала