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Госдеп уточнил слова о "хорошо известной" поддержке США своих союзников - РИА Новости, 01.03.2024
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00:29 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/gosdep-1930373513.html
Госдеп уточнил слова о "хорошо известной" поддержке США своих союзников
Госдеп уточнил слова о "хорошо известной" поддержке США своих союзников - РИА Новости, 01.03.2024
Госдеп уточнил слова о "хорошо известной" поддержке США своих союзников
Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в четверг был вынужден уточнить позицию ведомства о "хорошо известной" поддержке... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:29
2024-03-01T00:29
в мире
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в четверг был вынужден уточнить позицию ведомства о "хорошо известной" поддержке Вашингтоном своих союзников после напоминания ему о том, сколько стран были брошены Штатами за последние десятилетия. Отвечая на брифинге на вопрос о поддержке Украины, Миллер заявил, что "авторитет Америки в том, что касается выполнения договоренностей перед союзниками, хорошо известен на протяжении десятилетий". Вслед за этими словами журналисты напомнили представителю госдепа о "брошенных США" камбоджийцах, южных вьетнамцах, курдах и афганцах после того, как все они получили от Вашингтона обещания поддержки, и добавили, что "хорошо известной является долгая история того, как (США - ред.) бросали союзников". "Думаю, что когда речь идет о союзниках, а точнее, я говорю о наших союзниках по НАТО, я думаю, что история нашей поддержки понятна, а также понятна приверженность со стороны президента", - уточнил Миллер. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240202/izrail-1925116286.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато, государственный департамент сша
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Государственный департамент США
Госдеп уточнил слова о "хорошо известной" поддержке США своих союзников

Госдеп уточнил слова о поддержке США союзников после списка брошенных стран

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в четверг был вынужден уточнить позицию ведомства о "хорошо известной" поддержке Вашингтоном своих союзников после напоминания ему о том, сколько стран были брошены Штатами за последние десятилетия.
Отвечая на брифинге на вопрос о поддержке Украины, Миллер заявил, что "авторитет Америки в том, что касается выполнения договоренностей перед союзниками, хорошо известен на протяжении десятилетий".
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Вслед за этими словами журналисты напомнили представителю госдепа о "брошенных США" камбоджийцах, южных вьетнамцах, курдах и афганцах после того, как все они получили от Вашингтона обещания поддержки, и добавили, что "хорошо известной является долгая история того, как (США - ред.) бросали союзников".
"Думаю, что когда речь идет о союзниках, а точнее, я говорю о наших союзниках по НАТО, я думаю, что история нашей поддержки понятна, а также понятна приверженность со стороны президента", - уточнил Миллер.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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