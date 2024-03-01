Госдеп уточнил слова о "хорошо известной" поддержке США своих союзников
Госдеп уточнил слова о поддержке США союзников после списка брошенных стран
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в четверг был вынужден уточнить позицию ведомства о "хорошо известной" поддержке Вашингтоном своих союзников после напоминания ему о том, сколько стран были брошены Штатами за последние десятилетия.
Вслед за этими словами журналисты напомнили представителю госдепа о "брошенных США" камбоджийцах, южных вьетнамцах, курдах и афганцах после того, как все они получили от Вашингтона обещания поддержки, и добавили, что "хорошо известной является долгая история того, как (США - ред.) бросали союзников".
"Думаю, что когда речь идет о союзниках, а точнее, я говорю о наших союзниках по НАТО, я думаю, что история нашей поддержки понятна, а также понятна приверженность со стороны президента", - уточнил Миллер.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.