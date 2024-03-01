https://ria.ru/20240301/gosdep-1930373513.html

Госдеп уточнил слова о "хорошо известной" поддержке США своих союзников

Госдеп уточнил слова о "хорошо известной" поддержке США своих союзников - РИА Новости, 01.03.2024

Госдеп уточнил слова о "хорошо известной" поддержке США своих союзников

Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в четверг был вынужден уточнить позицию ведомства о "хорошо известной" поддержке... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T00:29

2024-03-01T00:29

2024-03-01T00:29

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель государственного департамента США Мэттью Миллер в четверг был вынужден уточнить позицию ведомства о "хорошо известной" поддержке Вашингтоном своих союзников после напоминания ему о том, сколько стран были брошены Штатами за последние десятилетия. Отвечая на брифинге на вопрос о поддержке Украины, Миллер заявил, что "авторитет Америки в том, что касается выполнения договоренностей перед союзниками, хорошо известен на протяжении десятилетий". Вслед за этими словами журналисты напомнили представителю госдепа о "брошенных США" камбоджийцах, южных вьетнамцах, курдах и афганцах после того, как все они получили от Вашингтона обещания поддержки, и добавили, что "хорошо известной является долгая история того, как (США - ред.) бросали союзников". "Думаю, что когда речь идет о союзниках, а точнее, я говорю о наших союзниках по НАТО, я думаю, что история нашей поддержки понятна, а также понятна приверженность со стороны президента", - уточнил Миллер. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240202/izrail-1925116286.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924509700.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато, государственный департамент сша