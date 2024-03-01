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Диалог немецких офицеров подтверждает правоту России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:49 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930539744.html
Диалог немецких офицеров подтверждает правоту России, заявили в Госдуме
Диалог немецких офицеров подтверждает правоту России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.03.2024
Диалог немецких офицеров подтверждает правоту России, заявили в Госдуме
Опубликованные расшифровки переговоров высокопоставленных немецких офицеров о Крымском мосте – это открытое обсуждение направлений войск военного союза и... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:49
2024-03-01T16:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей алтухов
госдума рф
в мире
германия
крымский мост
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КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Опубликованные расшифровки переговоров высокопоставленных немецких офицеров о Крымском мосте – это открытое обсуждение направлений войск военного союза и свидетельство правоты позиции России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Мы все прекрасно понимаем, что коллективный Запад использует Украину как разменную монету в текущем противостоянии. Опубликованный диалог ещё одно тому подтверждение. Страны НАТО ведут прокси-войну силами националистически настроенных властей соседней страны. Двуличие европейских властей проявляется не в первый раз и уже стало привычным. Все красные линии стерты: уже открыто обсуждается направление войск военного союза, использование ракет большой дальности. Противная сторона прикладывает все усилия, чтобы не потушить текущий конфликт, а подлить бензина и побольше, чтобы полыхало ярче. Каждый такой диалог, ведущийся западными военными и политическими лидерами, - свидетельство правоты позиции нашей страны и решения президента России", - сказал Алтухов. При этом, по его словам, западные страны продолжают "лицемерно" рассказывать своим избирателям, что они не вмешиваются, а просто "одалживают" оружие киевскому режиму. "Президент вчера четко и ясно обозначил нашу позицию: мы будем отстаивать интересы страны со всем доступным арсеналом оружия, но мы против эскалации и готовы обсуждать вопросы стратегической безопасности для всего мира", - заключил Алтухов.
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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россия, украина, сергей алтухов, госдума рф, в мире, германия, крымский мост, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Алтухов, Госдума РФ, В мире, Германия, Крымский мост, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Диалог немецких офицеров подтверждает правоту России, заявили в Госдуме

Депутат Алтухов: переговоры немецких офицеров свидетельствуют о правоте России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Опубликованные расшифровки переговоров высокопоставленных немецких офицеров о Крымском мосте – это открытое обсуждение направлений войск военного союза и свидетельство правоты позиции России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
Бригадный генерал ВВС Германии Франк Грефе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Кто участвовал в обсуждении удара по Крымскому мосту
Вчера, 14:17
"Мы все прекрасно понимаем, что коллективный Запад использует Украину как разменную монету в текущем противостоянии. Опубликованный диалог ещё одно тому подтверждение. Страны НАТО ведут прокси-войну силами националистически настроенных властей соседней страны. Двуличие европейских властей проявляется не в первый раз и уже стало привычным. Все красные линии стерты: уже открыто обсуждается направление войск военного союза, использование ракет большой дальности. Противная сторона прикладывает все усилия, чтобы не потушить текущий конфликт, а подлить бензина и побольше, чтобы полыхало ярче. Каждый такой диалог, ведущийся западными военными и политическими лидерами, - свидетельство правоты позиции нашей страны и решения президента России", - сказал Алтухов.
При этом, по его словам, западные страны продолжают "лицемерно" рассказывать своим избирателям, что они не вмешиваются, а просто "одалживают" оружие киевскому режиму.
"Президент вчера четко и ясно обозначил нашу позицию: мы будем отстаивать интересы страны со всем доступным арсеналом оружия, но мы против эскалации и готовы обсуждать вопросы стратегической безопасности для всего мира", - заключил Алтухов.
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Вчера, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей АлтуховГосдума РФВ миреГерманияКрымский мостРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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