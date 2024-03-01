https://ria.ru/20240301/germaniya-1930539744.html

Диалог немецких офицеров подтверждает правоту России, заявили в Госдуме

Диалог немецких офицеров подтверждает правоту России, заявили в Госдуме - РИА Новости, 01.03.2024

Диалог немецких офицеров подтверждает правоту России, заявили в Госдуме

Опубликованные расшифровки переговоров высокопоставленных немецких офицеров о Крымском мосте – это открытое обсуждение направлений войск военного союза и... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:49

2024-03-01T16:49

2024-03-01T16:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей алтухов

госдума рф

в мире

германия

крымский мост

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КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Опубликованные расшифровки переговоров высокопоставленных немецких офицеров о Крымском мосте – это открытое обсуждение направлений войск военного союза и свидетельство правоты позиции России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Мы все прекрасно понимаем, что коллективный Запад использует Украину как разменную монету в текущем противостоянии. Опубликованный диалог ещё одно тому подтверждение. Страны НАТО ведут прокси-войну силами националистически настроенных властей соседней страны. Двуличие европейских властей проявляется не в первый раз и уже стало привычным. Все красные линии стерты: уже открыто обсуждается направление войск военного союза, использование ракет большой дальности. Противная сторона прикладывает все усилия, чтобы не потушить текущий конфликт, а подлить бензина и побольше, чтобы полыхало ярче. Каждый такой диалог, ведущийся западными военными и политическими лидерами, - свидетельство правоты позиции нашей страны и решения президента России", - сказал Алтухов. При этом, по его словам, западные страны продолжают "лицемерно" рассказывать своим избирателям, что они не вмешиваются, а просто "одалживают" оружие киевскому режиму. "Президент вчера четко и ясно обозначил нашу позицию: мы будем отстаивать интересы страны со всем доступным арсеналом оружия, но мы против эскалации и готовы обсуждать вопросы стратегической безопасности для всего мира", - заключил Алтухов.

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сергей алтухов, госдума рф, в мире, германия, крымский мост, разговор немецких военных об атаке на крымский мост