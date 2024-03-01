https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

Германия планирует уничтожение Крымского моста

Германия планирует уничтожение Крымского моста - РИА Новости, 01.03.2024

Германия планирует уничтожение Крымского моста

В тот самый день, когда канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заверял мировую общественность в том, что его страна и НАТО в целом с Россией не воюют,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:17

2024-03-01T15:17

2024-03-01T15:31

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В тот самый день, когда канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заверял мировую общественность в том, что его страна и НАТО в целом с Россией не воюют, представители российских спецслужб передали главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян увлекательную аудиозапись.Пожелавшие сохранить анонимность бойцы невидимого фронта сумели записать беседу высокопоставленных немецких офицеров, состоявшуюся 19 февраля 2024 года. Начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе (он на тот момент находился в Сингапуре) разговаривает по видеосвязи с инспектором ВВС бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.Офицеры обсуждают поставки Украине ракет "Таурус" — да-да, тех самых, которые Шольц "мамой клянусь" обещал не поставлять. Возникает ощущение, что, какой бы туман ни наводили в бундестаге, голосуя то за, то против поставок, военные давно работают над тем, чтобы скрытно и незаметно передать дальнобойные ракеты Киеву.Для техподдержки сложного вооружения предлагается создать канал закрытой связи "Украина — Бюхель": здесь, как нетрудно догадаться, имеется в виду военная база и аэродром в германском Бюхеле, где размещены американские атомные бомбы. Киеву предлагается дать доступ к спутниковым снимкам, чтобы там могли успешно наводиться на цели.Дальше еще интереснее. Немецкие офицеры обсуждают, для чего же конкретно украинцам нужны их "Таурусы". Вот что говорит Фроштедте: "Я пришел к выводу, что есть две интересные цели — мост на востоке и склады боеприпасов, которые находятся выше..." Мост на востоке, как ясно из дальнейшего, — это наш Крымский мост.Еще раз. Высокопоставленные немецкие офицеры в ходе запланированного совещания в деталях обсуждают нанесение ударов по российскому Крымскому мосту. И в это самое время канцлер Шольц лжет в глаза всему свету про то, что "НАТО не воюет с Россией", "Германия не воюет с Россией", вот это вот все.Обратимся вновь к аудиозаписи. Говорит Фенске: "Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не двадцать ракет". Его успокаивает Герхартц: "Есть мнение, что "Таурусу" это удастся, если использовать французский истребитель "Рафаль". Но Фенске сомневается: "Им удастся лишь сделать дырку и повредить мост".У нас что, хочется спросить, 1941 год на дворе? Немцы собираются на голубом глазу бомбить русский мост, по которому, на секундочку, едут сотни и тысячи мирных жителей, обычных мужчин, женщин, детей? Они забыли, чем это кончилось для них в 45-м?Мы много чего навидались от Германии за последние два года. Начиналось с поставок Украине бинтов и прочей невинной гуманитарки, закончилось — "Леопардами". Немецкие танки вновь пошли по нашей земле, словно оживший кошмар времен Великой Отечественной.Берлин взял на полное обеспечение киевских террористов — Германия оказалась крупнейшим спонсором б. УССР в Европе. При этом немецкое руководство прекрасно видело, что их матпомощь становится орудием войны, убивая ни в чем не повинных жителей Донецка, Мариуполя, Белгорода. Это было в чистом виде финансирование терроризма.Но тут, как мы видим, сумрачный германский гений пустился во все тяжкие и сам занялся международным терроризмом. А как еще назвать планирование убийства мирных жителей России офицерами бундесвера?Ведь собеседники не какие-то лейтенанты, болтающие в курилке. На наши деньги, это как если бы глава Генштаба Валерий Герасимов с коллегами взял бы и спланировал внезапно удар по берлинскому Рейхстагу — средь бела дня. Интересно, как почувствовали бы себя при такой новости немцы, что шепнула бы им генетическая память?Омерзительна тут не только расчетливая жестокость потомков гитлеровцев, но и то чудовищное лицемерие, с каким немецкое руководство не перестает изображать из себя голубей мира. Ах, несчастная демократическая Украина! Ах, такая-сякая-немазаная Россия! Мы не воюем, мы только "помогаем Украине".Главной проблемой офицеров в ходе записанного совещания видится не столько тайная доставка "Таурусов" на Украину — это уже в принципе решено, осталось доработать детали, а вот как бы скрыть свое участие в планируемом теракте — уничтожении Крымского моста и убийстве мирных граждан. "Нам нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта, — волнуется Грефе. — Только представьте, что начнется, если пресса узнает..."Ну действительно. У Шольца язык уже стерся от ежедневного вранья: Германия, мол, "не воюет с Россией". Да нет, дамы и господа, вы именно что воюете — причем подло, исподтишка, не в открытом бою, а против ничего не подозревающих мирных людей. Впрочем, вам не привыкать, именно в таком стиле воевал с русскими ваш Гитлер. Вам пора ему памятник ставить — настолько хорошо, до самых мелких деталей, вы повторяете его преступления.Теперь вам нужно хорошенько вспомнить, чем ваш герой закончил. И в какой ад он утащил за собой всю страну. Олаф Шольц со своими генералами и Писториусом норовят затащить сегодняшнюю Германию туда же.

https://ria.ru/20240301/udary-1930427396.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

https://ria.ru/20240301/audio-1930405248.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240301/gosduma-1930412557.html

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аналитика, россия, украина, германия, олаф шольц, маргарита симоньян, валерий герасимов, нато