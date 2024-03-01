https://ria.ru/20240301/germaniya-1930496323.html

Атаку на Крымский мост обсуждали атташе в США и командующий ВВС Германии

Атаку на Крымский мост обсуждали атташе в США и командующий ВВС Германии - РИА Новости, 01.03.2024

Атаку на Крымский мост обсуждали атташе в США и командующий ВВС Германии

Один из высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, обсуждавших, "как они будут бомбить Крымский мост", являлся военным атташе в США и бывал на... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:59

2024-03-01T14:59

2024-03-01T15:09

в мире

сша

германия

украина

маргарита симоньян

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бундесвер германии

f-35

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Один из высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, обсуждавших, "как они будут бомбить Крымский мост", являлся военным атташе в США и бывал на американских военных объектах, в том числе в 2023 году, второй - командующий ВВС ФРГ. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в пятницу текст разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus, в нем участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера. Беседа состоялась 19 февраля, в ней, по данным Симоньян, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. Согласно имеющимся в открытом доступе данным, начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе проходил обучение в университете бундесвера в Мюнхене, получил степень в области информатики. С марта 1994 года проходил подготовку в качестве пилота истребителя F-4 в США. И среди прочего занимал должность военного атташе в США. Как сообщается на медиапортале Пентагона, в 2023 году Грефе встречался на американской базе Эндрюс в Мэриленде с генерал-лейтенантом Майклом Ло, возглавляющим национальную гвардию ВВС США. Другой высокопоставленный немецкий офицер, участвовавший в разговоре, Инго Герхартц, с 2018 года занимает пост командующего (инспектора) ВВС Германии. В документе о нем на сайте Бундесвера указывается, что в подчинении Герхартца находится около 30 тысяч военных. Там же сказано, что он вступил в ряды ВВС в 1985 году. Ему приписывают модернизацию немецких ВВС, в том числе решение взять на вооружение F-35. В Германии сообщают, что он сам активно участвует в полетах в качестве пилота. В документе также сказано, что командующий ВВС "посвятил себя" укреплению отношений Германии с Израилем.

https://ria.ru/20240301/sholts-1930387547.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, германия, украина, маргарита симоньян, министерство обороны сша, бундесвер германии, f-35, разговор немецких военных об атаке на крымский мост