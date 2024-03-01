Атаку на Крымский мост обсуждали атташе в США и командующий ВВС Германии
Атаку на Крымский мост обсуждали военный атташе в США и командующий ВВС Германии
Крымский мост. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Один из высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, обсуждавших, "как они будут бомбить Крымский мост", являлся военным атташе в США и бывал на американских военных объектах, в том числе в 2023 году, второй - командующий ВВС ФРГ.
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в пятницу текст разговора высокопоставленных представителей бундесвера, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus, в нем участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера. Беседа состоялась 19 февраля, в ней, по данным Симоньян, участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС бундесвера Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
Согласно имеющимся в открытом доступе данным, начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе проходил обучение в университете бундесвера в Мюнхене, получил степень в области информатики. С марта 1994 года проходил подготовку в качестве пилота истребителя F-4 в США. И среди прочего занимал должность военного атташе в США.
Другой высокопоставленный немецкий офицер, участвовавший в разговоре, Инго Герхартц, с 2018 года занимает пост командующего (инспектора) ВВС Германии. В документе о нем на сайте Бундесвера указывается, что в подчинении Герхартца находится около 30 тысяч военных. Там же сказано, что он вступил в ряды ВВС в 1985 году. Ему приписывают модернизацию немецких ВВС, в том числе решение взять на вооружение F-35. В Германии сообщают, что он сам активно участвует в полетах в качестве пилота.
В документе также сказано, что командующий ВВС "посвятил себя" укреплению отношений Германии с Израилем.