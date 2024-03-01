https://ria.ru/20240301/germaniya-1930456158.html

В Германии военнослужащий застрелил четырех человек

В Германии военнослужащий застрелил четырех человек - РИА Новости, 01.03.2024

В Германии военнослужащий застрелил четырех человек

Военнослужащий немецкой армии застрелил четырёх человек в Нижней Саксонии, среди жертв его бывшая подруга, её ребенок, новый партнёр и его мать, сообщает... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:41

2024-03-01T12:41

2024-03-01T12:41

в мире

германия

нижняя саксония

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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Военнослужащий немецкой армии застрелил четырёх человек в Нижней Саксонии, среди жертв его бывшая подруга, её ребенок, новый партнёр и его мать, сообщает издание Bild со ссылкой на собственные источники. По данным издания, стрельба произошла ранним утром, в половину четвертого по местному времени, сперва в нижнесаксонской общине Шессель и близлежащей коммуне Ботель. По данным издания, стрелявшим оказался немецкий военнослужащий. "Всего на обоих местах преступления четыре погибших: бывшая подозреваемого и ребенок, а также новый партнер бывшей и его мать", - пишет Bild.Связь между обоими инцидентами не подтверждена на текущий момент, однако в Шесселе в одноквартирном доме полиция насчитала "несколько жертв". Стрелявший задержан, его мотив на данный момент неизвестен. По данным Bild, параллельно проходит расследование в казарме бундесвера в нижнесаксонском Ротенбурге, так как подозреваемый мог изъять из арсенала оружие и взрывчатые вещества.

https://ria.ru/20240301/ukraintsy-1930421443.html

германия

нижняя саксония

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в мире, германия, нижняя саксония