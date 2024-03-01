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В Крыму возмутились словами немецких военных об ударе по Крымскому мосту
В Крыму возмутились словами немецких военных об ударе по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
В Крыму возмутились словами немецких военных об ударе по Крымскому мосту
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал варварством и скрытой агрессией обсуждение немецкими РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:20
2024-03-01T13:20
2024-03-01T13:28
политика
юрий гемпель
германия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал варварством и скрытой агрессией обсуждение немецкими военными бомбардировки Крымского моста. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". "Аудиозапись разговора высокопоставленных военных бундесвера в очередной раз доказывает варварство и скрытую агрессию, которая присуща и исходит от режима (канцлера ФРГ Олафа - ред.) Шольца. Немцы уже бомбили Крым 80 лет назад, и к чему это привело их страну, думаю, все хорошо помнят", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, если немецкие власти не научились выносить уроков из истории, то пусть потом не обижаются, если на их агрессию последует сокрушительный ответ. "Сегодня нельзя верить лживым заявлениям канцлера Шольца и другим европейским политикам, переполненным антироссийской истерикой", - подчеркнул собеседник агентства.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, юрий гемпель, германия, республика крым
Политика, Юрий Гемпель, Германия, Республика Крым
В Крыму возмутились словами немецких военных об ударе по Крымскому мосту
Гемпель назвал слова немецких военных об ударе по Крымскому мосту варварством
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал варварством и скрытой агрессией обсуждение немецкими военными бомбардировки Крымского моста.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
МИД прокомментировал аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ
"Аудиозапись разговора высокопоставленных военных бундесвера в очередной раз доказывает варварство и скрытую агрессию, которая присуща и исходит от режима (канцлера ФРГ Олафа - ред.) Шольца. Немцы уже бомбили Крым 80 лет назад, и к чему это привело их страну, думаю, все хорошо помнят", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, если немецкие власти не научились выносить уроков из истории, то пусть потом не обижаются, если на их агрессию последует сокрушительный ответ.
"Сегодня нельзя верить лживым заявлениям канцлера Шольца и другим европейским политикам, переполненным антироссийской истерикой", - подчеркнул собеседник агентства.
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