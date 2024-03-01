https://ria.ru/20240301/gempel-1930467831.html

В Крыму возмутились словами немецких военных об ударе по Крымскому мосту

В Крыму возмутились словами немецких военных об ударе по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024

В Крыму возмутились словами немецких военных об ударе по Крымскому мосту

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал варварством и скрытой агрессией обсуждение немецкими РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:20

2024-03-01T13:20

2024-03-01T13:28

политика

юрий гемпель

германия

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8323e5b42c42bbb13b0ef12b9cd66706.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал варварством и скрытой агрессией обсуждение немецкими военными бомбардировки Крымского моста. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". "Аудиозапись разговора высокопоставленных военных бундесвера в очередной раз доказывает варварство и скрытую агрессию, которая присуща и исходит от режима (канцлера ФРГ Олафа - ред.) Шольца. Немцы уже бомбили Крым 80 лет назад, и к чему это привело их страну, думаю, все хорошо помнят", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, если немецкие власти не научились выносить уроков из истории, то пусть потом не обижаются, если на их агрессию последует сокрушительный ответ. "Сегодня нельзя верить лживым заявлениям канцлера Шольца и другим европейским политикам, переполненным антироссийской истерикой", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20240301/audio-1930405248.html

https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html

германия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, юрий гемпель, германия, республика крым