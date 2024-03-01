https://ria.ru/20240301/gaza-1930480099.html

Посол Палестины осудил удар по жителям Газы

Посол Палестины осудил удар по жителям Газы - РИА Новости, 01.03.2024

Посол Палестины осудил удар по жителям Газы

Удар по мирному населению в Газе в четверг усложнил усилия о прекращении огня, несмотря на то, что были подвижки, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:03

2024-03-01T14:03

2024-03-01T14:03

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палестина

вена

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Удар по мирному населению в Газе в четверг усложнил усилия о прекращении огня, несмотря на то, что были подвижки, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. "Думаю, то, что произошло вчера, усложнило усилия о прекращении огня. Хотя в последние дни мы слышали в некотором смысле оптимистичные настроения на этот счет, что происходит продвижение в этом направлении", - сказал дипломат. При этом собеседник агентства выразил надежду, что, несмотря на случившееся, переговоры о прекращении огня будут продолжены. "И что мы, надеюсь, на следующей неделе придем к договоренности", - добавил посол. По его словам, надежда, что это может произойти, все еще есть. "Мы не можем просто наблюдать за тем, как людей убивают, или как они умирают от голода. И поэтому мы очень надеемся, несмотря на вчерашнюю резню, что переговоры о прекращении огня будут продолжены. И надеюсь, они приведут к успешной договоренности", - заключил посол. Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела.

https://ria.ru/20240301/palestina-1930474786.html

https://ria.ru/20240301/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, вена, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году