https://ria.ru/20240301/gaza-1930480099.html
Посол Палестины осудил удар по жителям Газы
Посол Палестины осудил удар по жителям Газы - РИА Новости, 01.03.2024
Посол Палестины осудил удар по жителям Газы
Удар по мирному населению в Газе в четверг усложнил усилия о прекращении огня, несмотря на то, что были подвижки, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:03
2024-03-01T14:03
2024-03-01T14:03
в мире
палестина
вена
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925241349_6:0:2548:1430_1920x0_80_0_0_80004ed74580adc14e447fbac43e3c2d.png
ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Удар по мирному населению в Газе в четверг усложнил усилия о прекращении огня, несмотря на то, что были подвижки, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи. "Думаю, то, что произошло вчера, усложнило усилия о прекращении огня. Хотя в последние дни мы слышали в некотором смысле оптимистичные настроения на этот счет, что происходит продвижение в этом направлении", - сказал дипломат. При этом собеседник агентства выразил надежду, что, несмотря на случившееся, переговоры о прекращении огня будут продолжены. "И что мы, надеюсь, на следующей неделе придем к договоренности", - добавил посол. По его словам, надежда, что это может произойти, все еще есть. "Мы не можем просто наблюдать за тем, как людей убивают, или как они умирают от голода. И поэтому мы очень надеемся, несмотря на вчерашнюю резню, что переговоры о прекращении огня будут продолжены. И надеюсь, они приведут к успешной договоренности", - заключил посол. Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела.
https://ria.ru/20240301/palestina-1930474786.html
https://ria.ru/20240301/konflikt-1915630213.html
палестина
вена
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925241349_324:0:2231:1430_1920x0_80_0_0_23318d1c90b2b2c8aa26d0c15dee7425.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, вена, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Вена, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Посол Палестины осудил удар по жителям Газы
Посол Палестины: удар по жителям Газы усложнил усилия по прекращению огня
ВЕНА, 1 мар - РИА Новости. Удар по мирному населению в Газе в четверг усложнил усилия о прекращении огня, несмотря на то, что были подвижки, заявил РИА Новости посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи.
"Думаю, то, что произошло вчера, усложнило усилия о прекращении огня. Хотя в последние дни мы слышали в некотором смысле оптимистичные настроения на этот счет, что происходит продвижение в этом направлении", - сказал дипломат.
Палестинские фракции договорились продолжать встречи
При этом собеседник агентства выразил надежду, что, несмотря на случившееся, переговоры о прекращении огня будут продолжены.
"И что мы, надеюсь, на следующей неделе придем к договоренности", - добавил посол.
По его словам, надежда, что это может произойти, все еще есть.
"Мы не можем просто наблюдать за тем, как людей убивают, или как они умирают от голода. И поэтому мы очень надеемся, несмотря на вчерашнюю резню, что переговоры о прекращении огня будут продолжены. И надеюсь, они приведут к успешной договоренности", - заключил посол.
Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль
29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта