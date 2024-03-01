Эксперт спрогнозировал значительный рост мирового спроса на газ к 2050 году
Эксперт: мировой спрос на газ сильно вырастет к 2050 году из-за роста населения
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
АЛЖИР, 1 мар - РИА Новости. Мировой спрос на природный газ значительно увеличится к 2050 году в связи с ростом населения, считает член рабочей группы высокого уровня стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Фарид Беняхья.
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"Мировой спрос на газ будет сильно увеличиваться, так как с 2050 года по подсчетам специалистов может прибавиться около 2 миллиардов жителей нашей планеты", - заявил эксперт РИА Новости.
По его словам, удовлетворение возрастающего спроса на газ потребует дополнительных инвестиций в эту сферу, которые "могут составить 9-10 миллиардов долларов".
Внеочередная встреча министров и седьмой саммит глав государств и правительств стран-членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) состоятся в Алжире 1 и 2 марта.
В рамках подготовительных встреч к седьмому саммиту стран ФСЭГ 29 февраля прошло заседание специальной рабочей группы высокого уровня стран-участниц, где был доработан проект декларации и повестки дня саммита. В группу входят различные эксперты из всех стран-членов ФСЭГ.
По итогам трехдневной программы планируется принять алжирскую декларацию, в которой будет отражена коллективная решимость стран-членов ФСЭГ отстаивать интересы природного газа как краеугольного камня безопасного и устойчивого энергетического будущего.
Форум стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Ливия, Катар, Нигерия, ОАЭ, РФ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинеи, статус наблюдателей - у семи стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 40% его мировой добычи, свыше 50% мировой торговли сжиженным газом.