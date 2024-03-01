Рейтинг@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал значительный рост мирового спроса на газ к 2050 году - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/gaz-1930383442.html
Эксперт спрогнозировал значительный рост мирового спроса на газ к 2050 году
Эксперт спрогнозировал значительный рост мирового спроса на газ к 2050 году - РИА Новости, 01.03.2024
Эксперт спрогнозировал значительный рост мирового спроса на газ к 2050 году
Мировой спрос на природный газ значительно увеличится к 2050 году в связи с ростом населения, считает член рабочей группы высокого уровня стран-участниц Форума... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:59
2024-03-01T03:59
алжир (провинция)
экономика
москва
боливия
фсэг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
АЛЖИР, 1 мар - РИА Новости. Мировой спрос на природный газ значительно увеличится к 2050 году в связи с ростом населения, считает член рабочей группы высокого уровня стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Фарид Беняхья. "Мировой спрос на газ будет сильно увеличиваться, так как с 2050 года по подсчетам специалистов может прибавиться около 2 миллиардов жителей нашей планеты", - заявил эксперт РИА Новости. По его словам, удовлетворение возрастающего спроса на газ потребует дополнительных инвестиций в эту сферу, которые "могут составить 9-10 миллиардов долларов". Внеочередная встреча министров и седьмой саммит глав государств и правительств стран-членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) состоятся в Алжире 1 и 2 марта. В рамках подготовительных встреч к седьмому саммиту стран ФСЭГ 29 февраля прошло заседание специальной рабочей группы высокого уровня стран-участниц, где был доработан проект декларации и повестки дня саммита. В группу входят различные эксперты из всех стран-членов ФСЭГ. По итогам трехдневной программы планируется принять алжирскую декларацию, в которой будет отражена коллективная решимость стран-членов ФСЭГ отстаивать интересы природного газа как краеугольного камня безопасного и устойчивого энергетического будущего. Форум стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Ливия, Катар, Нигерия, ОАЭ, РФ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинеи, статус наблюдателей - у семи стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 40% его мировой добычи, свыше 50% мировой торговли сжиженным газом.
https://ria.ru/20240222/khab-1928880048.html
алжир (провинция)
москва
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алжир (провинция), экономика, москва, боливия, фсэг
Алжир (провинция), Экономика, Москва, Боливия, ФСЭГ
Эксперт спрогнозировал значительный рост мирового спроса на газ к 2050 году

Эксперт: мировой спрос на газ сильно вырастет к 2050 году из-за роста населения

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЖИР, 1 мар - РИА Новости. Мировой спрос на природный газ значительно увеличится к 2050 году в связи с ростом населения, считает член рабочей группы высокого уровня стран-участниц Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Фарид Беняхья.
«
"Мировой спрос на газ будет сильно увеличиваться, так как с 2050 года по подсчетам специалистов может прибавиться около 2 миллиардов жителей нашей планеты", - заявил эксперт РИА Новости.
По его словам, удовлетворение возрастающего спроса на газ потребует дополнительных инвестиций в эту сферу, которые "могут составить 9-10 миллиардов долларов".
Внеочередная встреча министров и седьмой саммит глав государств и правительств стран-членов Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) состоятся в Алжире 1 и 2 марта.
В рамках подготовительных встреч к седьмому саммиту стран ФСЭГ 29 февраля прошло заседание специальной рабочей группы высокого уровня стран-участниц, где был доработан проект декларации и повестки дня саммита. В группу входят различные эксперты из всех стран-членов ФСЭГ.
По итогам трехдневной программы планируется принять алжирскую декларацию, в которой будет отражена коллективная решимость стран-членов ФСЭГ отстаивать интересы природного газа как краеугольного камня безопасного и устойчивого энергетического будущего.
Форум стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum) - межправительственная организация. Соглашение об ее учреждении было подписано в декабре 2008 года в Москве. Члены организации - 12 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Ливия, Катар, Нигерия, ОАЭ, РФ, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинеи, статус наблюдателей - у семи стран. Эти страны контролируют 70% доказанных мировых запасов газа, обеспечивают 40% его мировой добычи, свыше 50% мировой торговли сжиженным газом.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Эксперт: Россия благодаря хабу в Иране может выйти на рынки газа Южной Азии
22 февраля, 07:24
 
Алжир (провинция)ЭкономикаМоскваБоливияФСЭГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала