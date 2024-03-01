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СМИ: главарь бандитских группировок на Гаити начал "освободительную" войну - РИА Новости, 01.03.2024
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03:56 01.03.2024 (обновлено: 09:37 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/gaiti-1930383299.html
СМИ: главарь бандитских группировок на Гаити начал "освободительную" войну
СМИ: главарь бандитских группировок на Гаити начал "освободительную" войну - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ: главарь бандитских группировок на Гаити начал "освободительную" войну
Бандитские группировки парализовали жизнь столицы Гаити города Порт-о-Пренса, их главарь заявил о намерении "освободить" страну, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T03:56
2024-03-01T09:37
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бандитские группировки парализовали жизнь столицы Гаити города Порт-о-Пренса, их главарь заявил о намерении "освободить" страну, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Стрельба в центре города и в районе международного аэропорта началась в четверг, во время отсутствия премьер-министра Ариэля Анри, который находится в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами. Агентство сообщает о видеозаписи, на которой главарь объединения гаитянских банд, известного как G9, Джимми Шеризье по прозвищу "Барбекю" объявляет, что его цель - не дать Анри вернуться на Гаити. "С нашим оружием и вместе с гаитянским народом мы освободим страну", - цитирует слова бандита агентство. В репортаже агентства говорится о бронетехнике, патрулирующей пустые улицы в центре Порт-о-Пренса и дежурящие возле трущоб, контролируемых бандами. Неясно, поддерживают ли Шеризье другие крупные банды, которые, по оценкам, контролируют до 80% территории Порт-о-Пренса. Авиакомпании в четверг отменили все международные и внутренние рейсы из Порт-о-Пренса, аэропорт которого попал под обстрел бандитов, сообщает местное издание Nouvelliste. По данным издания, бандиты напали на комиссариат полиции в районе Бон-Репо и подожгли его. В результате атаки погибло не менее четырех правоохранителей.Гаити переживает хронический социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза летом 2021 года. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
https://ria.ru/20240111/zalozhniki-1920816683.html
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гаити, кения, ариэль анри, жовенель моиз, в мире
Гаити, Кения, Ариэль Анри, Жовенель Моиз, В мире
СМИ: главарь бандитских группировок на Гаити начал "освободительную" войну

AP: главарь бандитов в столице Гаити объявил о намерении освободить страну

© AP Photo / Odelyn JosephПолиция укрывается во время операции по борьбе с бандами в городе Порт-о-Пренса в Гаити. 1 марта 2024
Полиция укрывается во время операции по борьбе с бандами в городе Порт-о-Пренса в Гаити. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Odelyn Joseph
Полиция укрывается во время операции по борьбе с бандами в городе Порт-о-Пренса в Гаити. 1 марта 2024
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Бандитские группировки парализовали жизнь столицы Гаити города Порт-о-Пренса, их главарь заявил о намерении "освободить" страну, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Стрельба в центре города и в районе международного аэропорта началась в четверг, во время отсутствия премьер-министра Ариэля Анри, который находится в Кении, пытаясь окончательно согласовать детали развертывания в Гаити иностранного вооруженного контингента для борьбы с бандами.
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Агентство сообщает о видеозаписи, на которой главарь объединения гаитянских банд, известного как G9, Джимми Шеризье по прозвищу "Барбекю" объявляет, что его цель - не дать Анри вернуться на Гаити. "С нашим оружием и вместе с гаитянским народом мы освободим страну", - цитирует слова бандита агентство.
В репортаже агентства говорится о бронетехнике, патрулирующей пустые улицы в центре Порт-о-Пренса и дежурящие возле трущоб, контролируемых бандами. Неясно, поддерживают ли Шеризье другие крупные банды, которые, по оценкам, контролируют до 80% территории Порт-о-Пренса.
Авиакомпании в четверг отменили все международные и внутренние рейсы из Порт-о-Пренса, аэропорт которого попал под обстрел бандитов, сообщает местное издание Nouvelliste.

По данным издания, бандиты напали на комиссариат полиции в районе Бон-Репо и подожгли его. В результате атаки погибло не менее четырех правоохранителей.
Гаити переживает хронический социально-политический кризис, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза летом 2021 года. За прошедший год бездействие властей привело к небывалому усилению влияния бандитских группировок, которые занимаются вымогательствами, похищениями с целью выкупа и контролируют целые районы страны, включая топливные терминалы.
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