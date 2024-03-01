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Глава Гагаузии заявила о притеснениях со стороны Молдавии - РИА Новости, 01.03.2024
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13:08 01.03.2024 (обновлено: 14:03 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/gagauziya-1930464152.html
Глава Гагаузии заявила о притеснениях со стороны Молдавии
Глава Гагаузии заявила о притеснениях со стороны Молдавии - РИА Новости, 01.03.2024
Глава Гагаузии заявила о притеснениях со стороны Молдавии
Кишинев нарушает права жителей Гагаузии, заявила глава автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:08
2024-03-01T14:03
гагаузия
кишинев
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
евгения гуцул
молдавия
москва
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кишинев нарушает права жителей Гагаузии, заявила глава автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко."К сожалению, сейчас в Гагаузии притесняются наши права со стороны центральных властей. Это переходит все границы", — сказала политик.Глава автономии подчеркнула, что Гагаузия хочет развивать отношения с Москвой и пользоваться российской поддержкой."Мы многие года, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации. Мы хотим, как минимум, доезжать до России без пересадок, без осложнений в логистике, потому что сейчас очень сложно", — отметила Гуцул.В России, напомнила политик, проживают много гагаузов, в том числе тех, кто приехал на заработки и им сложно возвращаться домой. Глава автономии призвала открыть доступ на российский рынок для гагаузских сельхозпроизводителей.Матвиенко, в свою очередь, пообещала расширять связи с Гагаузией. По ее словам, Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс автономии, готова оказывать всяческое содействие. Также она назвала политический курс Кишинева русофобским."Нынешние власти (Молдавии. — Прим. ред.) являются проводниками навязанного такого западного курса политического, который, еще раз хочу сказать, точно не отвечает национальным интересам граждан Молдавии", — отметила сенатор.Спикер Совфеда напомнила, что молдавские власти стремятся в Европу и кичатся ее ценностями, но запрещают работу российских СМИ и притесняют русский язык."Двадцать процентов жителей Молдавии считают русский язык своим родным, а 80 процентов — говорят и используют русский язык! Опять-таки даже если не говорить о России, то это язык межнационального общения! Зачем же лишать граждан возможности движения, трудовой миграции, образовательного и экономического взаимодействия?" — возмутилась Матвиенко.Москва рассчитывает, что в Молдавии возобладают здравый смысл и забота о национальных интересах, уточнила Матвиенко."То, как пытаются лишить памяти молдован, сделать их манкуртами, не помнящими родства, что касается нашей общей истории, нашей общей Победы в Великой Отечественной войне, — это знаете, уже стыдно, цинично, и потомки это точно осудят", — добавила спикер Совфеда.Первого марта Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. Как сообщали РИА Новости источники в правительстве Гагаузии, она также посетит Казань.
https://ria.ru/20240206/gagauziya-1925698116.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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Встреча Матвиенко с главой Гагаузии
Встреча Матвиенко с главой Гагаузии
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гагаузия, кишинев, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, евгения гуцул, молдавия, москва
Гагаузия, Кишинев, Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Евгения Гуцул, Молдавия, Москва
Глава Гагаузии заявила о притеснениях со стороны Молдавии

Глава Гагаузии на встрече с Матвиенко заявила о притеснениях со стороны Молдавии

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Кишинев нарушает права жителей Гагаузии, заявила глава автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
«
"К сожалению, сейчас в Гагаузии притесняются наши права со стороны центральных властей. Это переходит все границы", — сказала политик.
Глава автономии подчеркнула, что Гагаузия хочет развивать отношения с Москвой и пользоваться российской поддержкой.
"Мы многие года, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации. Мы хотим, как минимум, доезжать до России без пересадок, без осложнений в логистике, потому что сейчас очень сложно", — отметила Гуцул.
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В России, напомнила политик, проживают много гагаузов, в том числе тех, кто приехал на заработки и им сложно возвращаться домой. Глава автономии призвала открыть доступ на российский рынок для гагаузских сельхозпроизводителей.
Матвиенко, в свою очередь, пообещала расширять связи с Гагаузией. По ее словам, Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс автономии, готова оказывать всяческое содействие. Также она назвала политический курс Кишинева русофобским.
«
"Нынешние власти (Молдавии. — Прим. ред.) являются проводниками навязанного такого западного курса политического, который, еще раз хочу сказать, точно не отвечает национальным интересам граждан Молдавии", — отметила сенатор.
Спикер Совфеда напомнила, что молдавские власти стремятся в Европу и кичатся ее ценностями, но запрещают работу российских СМИ и притесняют русский язык.
"Двадцать процентов жителей Молдавии считают русский язык своим родным, а 80 процентов — говорят и используют русский язык! Опять-таки даже если не говорить о России, то это язык межнационального общения! Зачем же лишать граждан возможности движения, трудовой миграции, образовательного и экономического взаимодействия?" — возмутилась Матвиенко.
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Москва рассчитывает, что в Молдавии возобладают здравый смысл и забота о национальных интересах, уточнила Матвиенко.
«
"То, как пытаются лишить памяти молдован, сделать их манкуртами, не помнящими родства, что касается нашей общей истории, нашей общей Победы в Великой Отечественной войне, — это знаете, уже стыдно, цинично, и потомки это точно осудят", — добавила спикер Совфеда.
Первого марта Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. Как сообщали РИА Новости источники в правительстве Гагаузии, она также посетит Казань.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

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ГагаузияКишиневРоссияСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоЕвгения ГуцулМолдавияМосква
 
 
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