https://ria.ru/20240301/gagauziya-1930460576.html

Россия готова оказывать содействие Гагаузии, заявила Матвиенко

Россия готова оказывать содействие Гагаузии, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.03.2024

Россия готова оказывать содействие Гагаузии, заявила Матвиенко

Россия готова оказать содействие Гагаузии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой автономии в составе Молдавии Евгенией Гуцул. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:57

2024-03-01T12:57

2024-03-01T14:52

россия

гагаузия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Россия готова оказать содействие Гагаузии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой автономии в составе Молдавии Евгенией Гуцул."Есть автономное территориальное образование Гагаузия, которое заботится о своих гражданах, которое хочет развиваться, которое хочет повышать уровень благосостояния своих граждан. И если руководители Гагаузии настроены на такое взаимодействие, еще раз хочу сказать, что мы как палата регионов будем оказывать всемерное содействие и укреплять и расширять наши связи. Никто ни нам, ни вам не может запретить", — отметила сенатор.По ее словам, Россия поддерживает взвешенный, прагматичный курс автономии. При этом спикер Совфеда назвала политический курс Кишинева русофобским."Нынешние власти (Молдавии. — Прим. ред.) являются проводниками навязанного такого западного курса политического, который, еще раз хочу сказать, точно не отвечает национальным интересам граждан Молдавии", — сказала Матвиенко.Сенатор напомнила, что молдавские власти стремятся в Европу и кичатся ее ценностями, но запрещают работу российских СМИ и притесняют русский язык. Тем не менее Москва рассчитывает, что в Молдавии возобладают здравый смысл и забота о национальных интересах, несмотря на попытки властей страны сделать молдаван манкуртами, забывшими общую историю.Гуцул подтвердила, что Кишинев нарушает права жителей Гагаузии, это переходит все границы. Глава автономии подчеркнула, что регион хочет развивать отношения с Москвой и пользоваться российской поддержкой."Мы многие года, десятилетия дружили, были в хороших взаимоотношениях с Российской Федерацией. Мы хотим дальше продолжать, мы хотим дальше, чтобы у нас была поддержка от Российской Федерации. Мы хотим как минимум доезжать до России без пересадок, без осложнений в логистике, потому что сейчас очень сложно", — отметила политик.В России, напомнила она, проживают много гагаузов, в том числе тех, кто приехал на заработки, и им сложно возвращаться домой. Глава автономии призвала открыть доступ на российский рынок для гагаузских сельхозпроизводителей.Первого марта Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. Как сообщали РИА Новости источники в правительстве Гагаузии, она также посетит Казань.

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Встреча Матвиенко с главой Гагаузии Встреча Матвиенко с главой Гагаузии 2024-03-01T12:57 true PT2M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, гагаузия, валентина матвиенко, в мире, совет федерации рф, евгения гуцул, молдавия