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Лукашенко отметил весомый вклад ФСО в укрепление безопасности России - РИА Новости, 01.03.2024
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07:24 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/fso-1930390961.html
Лукашенко отметил весомый вклад ФСО в укрепление безопасности России
Лукашенко отметил весомый вклад ФСО в укрепление безопасности России - РИА Новости, 01.03.2024
Лукашенко отметил весомый вклад ФСО в укрепление безопасности России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева с 60-летием, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T07:24
2024-03-01T07:24
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева с 60-летием, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "На протяжении многих лет Вы преданно и верно служите Родине, внося весомый вклад в укрепление безопасности Российской Федерации, что является особенно актуальным в наше непростое время", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что "сегодня люди в погонах находятся в авангарде, на них возложена особая ответственность по обеспечению порядка и стабильности". "Убежден, что под Вашим руководством Федеральная служба охраны Российской Федерации слаженно и эффективно решает поставленные перед ней задачи", - отметил президент Белоруссии.
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белоруссия, россия, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко отметил весомый вклад ФСО в укрепление безопасности России

Лукашенко поздравил директора ФСО России Кочнева с 60-летием

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева с 60-летием, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.
"На протяжении многих лет Вы преданно и верно служите Родине, внося весомый вклад в укрепление безопасности Российской Федерации, что является особенно актуальным в наше непростое время", - говорится в поздравлении.
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Лукашенко отметил, что "сегодня люди в погонах находятся в авангарде, на них возложена особая ответственность по обеспечению порядка и стабильности". "Убежден, что под Вашим руководством Федеральная служба охраны Российской Федерации слаженно и эффективно решает поставленные перед ней задачи", - отметил президент Белоруссии.
 
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