https://ria.ru/20240301/fso-1930390961.html

Лукашенко отметил весомый вклад ФСО в укрепление безопасности России

Лукашенко отметил весомый вклад ФСО в укрепление безопасности России - РИА Новости, 01.03.2024

Лукашенко отметил весомый вклад ФСО в укрепление безопасности России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева с 60-летием, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T07:24

2024-03-01T07:24

2024-03-01T07:24

белоруссия

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 1 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева с 60-летием, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. "На протяжении многих лет Вы преданно и верно служите Родине, внося весомый вклад в укрепление безопасности Российской Федерации, что является особенно актуальным в наше непростое время", - говорится в поздравлении. Лукашенко отметил, что "сегодня люди в погонах находятся в авангарде, на них возложена особая ответственность по обеспечению порядка и стабильности". "Убежден, что под Вашим руководством Федеральная служба охраны Российской Федерации слаженно и эффективно решает поставленные перед ней задачи", - отметил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20240203/avtomobili-1925188645.html

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белоруссия, россия, александр лукашенко