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МИД ФРГ заявил, что правительство серьезно относится к словам Путина - РИА Новости, 01.03.2024
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17:23 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/frg-1930551390.html
МИД ФРГ заявил, что правительство серьезно относится к словам Путина
МИД ФРГ заявил, что правительство серьезно относится к словам Путина - РИА Новости, 01.03.2024
МИД ФРГ заявил, что правительство серьезно относится к словам Путина
Германское правительство принимает к сведению и всерьез относится к заявлениям президента Российской Федерации Владимира Путина, заявила представитель... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:23
2024-03-01T17:23
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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Германское правительство принимает к сведению и всерьез относится к заявлениям президента Российской Федерации Владимира Путина, заявила представитель министерства иностранных дел страны на брифинге кабинета министров. "Федеральное правительство принимает к сведению заявления президента России и очень серьезно относится ко всем его высказываниям", - сообщила она журналистам на вопрос о недавнем выступлении Путина. Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", и Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, что, по словам президента, могло бы иметь "трагичные" последствия. При этом Путин назвал бредом сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу.
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в мире, россия, украина, европа, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, НАТО
МИД ФРГ заявил, что правительство серьезно относится к словам Путина

МИД ФРГ: Берлин принимает к сведению и серьезно относится к словам Путина

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Германское правительство принимает к сведению и всерьез относится к заявлениям президента Российской Федерации Владимира Путина, заявила представитель министерства иностранных дел страны на брифинге кабинета министров.
«
"Федеральное правительство принимает к сведению заявления президента России и очень серьезно относится ко всем его высказываниям", - сообщила она журналистам на вопрос о недавнем выступлении Путина.
Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", и Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, что, по словам президента, могло бы иметь "трагичные" последствия. При этом Путин назвал бредом сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу.
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