https://ria.ru/20240301/frg-1930551390.html

МИД ФРГ заявил, что правительство серьезно относится к словам Путина

МИД ФРГ заявил, что правительство серьезно относится к словам Путина - РИА Новости, 01.03.2024

МИД ФРГ заявил, что правительство серьезно относится к словам Путина

Германское правительство принимает к сведению и всерьез относится к заявлениям президента Российской Федерации Владимира Путина, заявила представитель... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:23

2024-03-01T17:23

2024-03-01T17:23

в мире

россия

украина

европа

владимир путин

нато

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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Германское правительство принимает к сведению и всерьез относится к заявлениям президента Российской Федерации Владимира Путина, заявила представитель министерства иностранных дел страны на брифинге кабинета министров. "Федеральное правительство принимает к сведению заявления президента России и очень серьезно относится ко всем его высказываниям", - сообщила она журналистам на вопрос о недавнем выступлении Путина. Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", и Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, что, по словам президента, могло бы иметь "трагичные" последствия. При этом Путин назвал бредом сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу.

https://ria.ru/20240301/medvedev-1930503651.html

россия

украина

европа

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в мире, россия, украина, европа, владимир путин, нато