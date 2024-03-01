https://ria.ru/20240301/frg-1930466531.html
В ФРГ отказались комментировать сообщения об ударе по Крымскому мосту
В ФРГ отказались комментировать сообщения об ударе по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
В ФРГ отказались комментировать сообщения об ударе по Крымскому мосту
В министерстве обороны Германии не будут комментировать сообщения о предполагаемой записи разговора военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту, сообщил в ответ на... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:17
2024-03-01T13:17
2024-03-01T14:29
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эммануэль макрон
нато
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олаф шольц
маргарита симоньян
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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. В министерстве обороны Германии не будут комментировать сообщения о предполагаемой записи разговора военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту, сообщил в ответ на запрос РИА Новости представитель пресс-службы ведомства."Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание", - заявил спикер министерства.Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20231023/most-1904700345.html
https://ria.ru/20240229/pentagon-1930346665.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, эммануэль макрон, нато, евросоюз, олаф шольц, маргарита симоньян, франция, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Украина, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Олаф Шольц, Маргарита Симоньян, Франция, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В ФРГ отказались комментировать сообщения об ударе по Крымскому мосту
В Минобороны ФРГ отказались комментировать сообщения об ударе по Крымскому мосту
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. В министерстве обороны Германии не будут комментировать сообщения о предполагаемой записи разговора военных ФРГ об ударе по Крымскому мосту, сообщил в ответ на запрос РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
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"Пожалуйста, примите к сведению, что мы, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание", - заявил спикер министерства.
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Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.
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