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"Дошло до Парижа": Пушков отреагировал на слова МИД Франции об Украине - РИА Новости, 01.03.2024
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13:55 01.03.2024 (обновлено: 17:12 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/frantsiya-1930478205.html
"Дошло до Парижа": Пушков отреагировал на слова МИД Франции об Украине
"Дошло до Парижа": Пушков отреагировал на слова МИД Франции об Украине - РИА Новости, 01.03.2024
"Дошло до Парижа": Пушков отреагировал на слова МИД Франции об Украине
Во Франции испугались предупреждения президента России Владимира Путина, озвученного в четверг в ходе послания Федеральному собранию, поэтому глава МИД... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:55
2024-03-01T17:12
в мире
украина
франция
россия
алексей пушков
владимир путин
стефан сежурне
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Во Франции испугались предупреждения президента России Владимира Путина, озвученного в четверг в ходе послания Федеральному собранию, поэтому глава МИД республики Стефан Сежурне заверил о невозможности отправки боевых подразделений страны на Украину, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Какие бы наполеоновские позы ни пытался принять Макрон, очень ясный смысл вчерашнего заявления Путина, судя по всему, дошел до Парижа. И вот уже глава МИД Франции &lt;…&gt; заявляет, что французы не будут умирать за Украину", — отметил он.Пушков также посоветовал остальным странам — членам НАТО подумать, готовы ли их военные погибать, сражаясь за Украину.В четверг, оглашая послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил, что последствия для интервентов НАТО будут гораздо более трагичными, если они появятся на Украине.В минувший понедельник около десяти европейских лидеров провели в Париже встречу по вопросу поддержки киевского режима. По ее итогам Макрон сообщил, что обсуждался вопрос отправки военных на Украину, но консенсуса достичь не удалось. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не победила в этой войне". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.
https://ria.ru/20240301/signal-1930429886.html
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в мире, украина, франция, россия, алексей пушков, владимир путин, стефан сежурне, нато
В мире, Украина, Франция, Россия, Алексей Пушков, Владимир Путин, Стефан Сежурне, НАТО
"Дошло до Парижа": Пушков отреагировал на слова МИД Франции об Украине

Пушков: Париж передумал посылать войска на Украину после предупреждения Путина

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Во Франции испугались предупреждения президента России Владимира Путина, озвученного в четверг в ходе послания Федеральному собранию, поэтому глава МИД республики Стефан Сежурне заверил о невозможности отправки боевых подразделений страны на Украину, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Какие бы наполеоновские позы ни пытался принять Макрон, очень ясный смысл вчерашнего заявления Путина, судя по всему, дошел до Парижа. И вот уже глава МИД Франции <…> заявляет, что французы не будут умирать за Украину", — отметил он.
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Пушков также посоветовал остальным странам — членам НАТО подумать, готовы ли их военные погибать, сражаясь за Украину.
В четверг, оглашая послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил, что последствия для интервентов НАТО будут гораздо более трагичными, если они появятся на Украине.
В минувший понедельник около десяти европейских лидеров провели в Париже встречу по вопросу поддержки киевского режима. По ее итогам Макрон сообщил, что обсуждался вопрос отправки военных на Украину, но консенсуса достичь не удалось. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не победила в этой войне". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.
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В миреУкраинаФранцияРоссияАлексей ПушковВладимир ПутинСтефан СежурнеНАТО
 
 
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