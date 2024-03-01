https://ria.ru/20240301/frantsiya-1930478205.html

"Дошло до Парижа": Пушков отреагировал на слова МИД Франции об Украине

"Дошло до Парижа": Пушков отреагировал на слова МИД Франции об Украине - РИА Новости, 01.03.2024

"Дошло до Парижа": Пушков отреагировал на слова МИД Франции об Украине

Во Франции испугались предупреждения президента России Владимира Путина, озвученного в четверг в ходе послания Федеральному собранию, поэтому глава МИД... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:55

2024-03-01T13:55

2024-03-01T17:12

в мире

украина

франция

россия

алексей пушков

владимир путин

стефан сежурне

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Во Франции испугались предупреждения президента России Владимира Путина, озвученного в четверг в ходе послания Федеральному собранию, поэтому глава МИД республики Стефан Сежурне заверил о невозможности отправки боевых подразделений страны на Украину, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Какие бы наполеоновские позы ни пытался принять Макрон, очень ясный смысл вчерашнего заявления Путина, судя по всему, дошел до Парижа. И вот уже глава МИД Франции <…> заявляет, что французы не будут умирать за Украину", — отметил он.Пушков также посоветовал остальным странам — членам НАТО подумать, готовы ли их военные погибать, сражаясь за Украину.В четверг, оглашая послание Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил, что последствия для интервентов НАТО будут гораздо более трагичными, если они появятся на Украине.В минувший понедельник около десяти европейских лидеров провели в Париже встречу по вопросу поддержки киевского режима. По ее итогам Макрон сообщил, что обсуждался вопрос отправки военных на Украину, но консенсуса достичь не удалось. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не победила в этой войне". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.

https://ria.ru/20240301/signal-1930429886.html

https://ria.ru/20240301/trebovanie-1930409684.html

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, россия, алексей пушков, владимир путин, стефан сежурне, нато