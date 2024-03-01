https://ria.ru/20240301/festival-1930591140.html

Участники ВФМ получают информацию на "аэропортной стойке"

Участники ВФМ получают информацию на "аэропортной стойке" - РИА Новости, 01.03.2024

Участники ВФМ получают информацию на "аэропортной стойке"

На Всемирном фестивале молодежи стойка информации представлена в виде стойки регистрации аэропорта, любой желающий может получить тут нужную информацию,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T20:03

2024-03-01T20:03

2024-03-01T20:07

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

образовательный центр "сириус"

сочи

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СИРИУС, 1 мар - РИА Новости. На Всемирном фестивале молодежи стойка информации представлена в виде стойки регистрации аэропорта, любой желающий может получить тут нужную информацию, передает корреспондент РИА Новости. Девушки одеты в специальную форму, напоминающую одежду работников аэропорта. На кофте у них приколота брошь в виде самолёта. Они приветствуют всех посетителей и приглашают посетить Всемирный фестиваль молодежи. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

сочи

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, образовательный центр "сириус", сочи