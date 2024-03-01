https://ria.ru/20240301/festival-1930492865.html

Разуваева рассказала о программе Всемирного фестиваля молодежи

Разуваева рассказала о программе Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 01.03.2024

Разуваева рассказала о программе Всемирного фестиваля молодежи

Программа Всемирного фестиваля молодёжи выстроена таким образом, чтобы каждый день можно было наделить определённым смыслом, не исключено, что мероприятие... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:49

2024-03-01T14:49

2024-03-01T15:13

россия

ксения разуваева

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Программа Всемирного фестиваля молодёжи выстроена таким образом, чтобы каждый день можно было наделить определённым смыслом, не исключено, что мероприятие задаст новую планку в молодежной политике, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева. В пятницу в университете "Сириус" состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Всемирного фестиваля молодежи. "Мы большое внимание уделили смыслам в формировании программы… И ребята приезжают с осмысленными целями сюда к нам, которые заинтересованы в международном сотрудничестве, в формировании открытого диалога, готовы создавать вместе, для них фестиваль является лишь стартом для последующих больших и значимых проектов, поэтому у нас каждый день посвящен тому или иному смыслу, у нас программа отражает тот, который привязан к определённому дню", - сказала Разуваева. Она отметила, что главными героями крупного международного мероприятия станут его участники, это молодые ребята со своими достижениями, мнением, голосом. При этом Разуваева дополнила, что немаловажно рассказать о своей стране, ее культуре, традициях, достижениях. "Хотим показать открытость, хотим показать гостеприимство нашей страны, хотим развеять мифы и стереотипы, которые существуют. Мы уже видим, что ребята приезжают и говорят, слушайте, мы думали у вас тут санкционная страна, на которую обрушилось самое большое количество санкций, а при этом у вас тут, пожалуйста… Совершенно точно фестиваль призван тоже разбить эти стереотипы, один из которых тот, что Россия находится в изоляции, а мы видим, что весь мир к нам приезжает", - сказала Разуваева. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/medvedev-1930491182.html

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россия, ксения разуваева, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024