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Разуваева рассказала о программе Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 01.03.2024
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14:49 01.03.2024 (обновлено: 15:13 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/festival-1930492865.html
Разуваева рассказала о программе Всемирного фестиваля молодежи
Разуваева рассказала о программе Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 01.03.2024
Разуваева рассказала о программе Всемирного фестиваля молодежи
Программа Всемирного фестиваля молодёжи выстроена таким образом, чтобы каждый день можно было наделить определённым смыслом, не исключено, что мероприятие... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:49
2024-03-01T15:13
россия
ксения разуваева
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Программа Всемирного фестиваля молодёжи выстроена таким образом, чтобы каждый день можно было наделить определённым смыслом, не исключено, что мероприятие задаст новую планку в молодежной политике, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева. В пятницу в университете "Сириус" состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Всемирного фестиваля молодежи. "Мы большое внимание уделили смыслам в формировании программы… И ребята приезжают с осмысленными целями сюда к нам, которые заинтересованы в международном сотрудничестве, в формировании открытого диалога, готовы создавать вместе, для них фестиваль является лишь стартом для последующих больших и значимых проектов, поэтому у нас каждый день посвящен тому или иному смыслу, у нас программа отражает тот, который привязан к определённому дню", - сказала Разуваева. Она отметила, что главными героями крупного международного мероприятия станут его участники, это молодые ребята со своими достижениями, мнением, голосом. При этом Разуваева дополнила, что немаловажно рассказать о своей стране, ее культуре, традициях, достижениях. "Хотим показать открытость, хотим показать гостеприимство нашей страны, хотим развеять мифы и стереотипы, которые существуют. Мы уже видим, что ребята приезжают и говорят, слушайте, мы думали у вас тут санкционная страна, на которую обрушилось самое большое количество санкций, а при этом у вас тут, пожалуйста… Совершенно точно фестиваль призван тоже разбить эти стереотипы, один из которых тот, что Россия находится в изоляции, а мы видим, что весь мир к нам приезжает", - сказала Разуваева. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/medvedev-1930491182.html
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россия, ксения разуваева, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Ксения Разуваева, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Разуваева рассказала о программе Всемирного фестиваля молодежи

Разуваева: каждый из дней ВФМ будет наделен определенным смыслом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРуководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории "Сириус". 1 марта 2024
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории "Сириус". 1 марта 2024
Читать ria.ru в
СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Программа Всемирного фестиваля молодёжи выстроена таким образом, чтобы каждый день можно было наделить определённым смыслом, не исключено, что мероприятие задаст новую планку в молодежной политике, заявила руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева.
В пятницу в университете "Сириус" состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Всемирного фестиваля молодежи.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Медведев выступит с лекцией на Всемирном фестивале молодежи
Вчера, 14:44
«
"Мы большое внимание уделили смыслам в формировании программы… И ребята приезжают с осмысленными целями сюда к нам, которые заинтересованы в международном сотрудничестве, в формировании открытого диалога, готовы создавать вместе, для них фестиваль является лишь стартом для последующих больших и значимых проектов, поэтому у нас каждый день посвящен тому или иному смыслу, у нас программа отражает тот, который привязан к определённому дню", - сказала Разуваева.
Она отметила, что главными героями крупного международного мероприятия станут его участники, это молодые ребята со своими достижениями, мнением, голосом. При этом Разуваева дополнила, что немаловажно рассказать о своей стране, ее культуре, традициях, достижениях. "Хотим показать открытость, хотим показать гостеприимство нашей страны, хотим развеять мифы и стереотипы, которые существуют. Мы уже видим, что ребята приезжают и говорят, слушайте, мы думали у вас тут санкционная страна, на которую обрушилось самое большое количество санкций, а при этом у вас тут, пожалуйста… Совершенно точно фестиваль призван тоже разбить эти стереотипы, один из которых тот, что Россия находится в изоляции, а мы видим, что весь мир к нам приезжает", - сказала Разуваева.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
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В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
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Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
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Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РоссияКсения РазуваеваВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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