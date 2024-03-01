https://ria.ru/20240301/festival-1930419964.html

Иностранные делегации продолжают прибывать на Фестиваль молодежи в Сириусе

Иностранные делегации продолжают прибывать на Фестиваль молодежи в Сириусе - РИА Новости, 01.03.2024

Иностранные делегации продолжают прибывать на Фестиваль молодежи в Сириусе

Зарубежные делегации Всемирного фестиваля молодежи продолжают прибывать в международный аэропорт Сочи, вместе с тем в пятницу на федеральной территории Сириус... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:08

2024-03-01T11:08

2024-03-01T11:18

сочи

владимир путин

аэрофлот

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

мс-21

италия

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930252988_0:49:3466:1999_1920x0_80_0_0_b9c43f886de5d029ebdfa34a757b4155.jpg

СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Зарубежные делегации Всемирного фестиваля молодежи продолжают прибывать в международный аэропорт Сочи, вместе с тем в пятницу на федеральной территории Сириус стартуют экскурсионные программы для журналистов, начнутся первые пресс-конференции с экспертами, уже несколько дней на главных площадках работают волонтеры, передает корреспондент РИА Новости. Первого марта в международный аэропорт Сочи продолжают прибывать иностранные делегации, а в соседствующем Сириусе запланирована экскурсия для журналистов по Городу молодёжи мира, который включает в себя сразу несколько культурных, технологических, образовательных и спортивных площадок. Отобранные гиды на семи языках расскажут представителям прессы подробнее о фестивале. По информации организаторов фестиваля, именно в Городе молодежи сконцентрировали наиболее важную часть инфраструктуры: сцену для выступлений, пять павильонов-городов, фигуры, зоны для культурного и спортивного обмена опытом участников. На Медальной площади, которую временно переименовали в "Душа Россия", там же в пяти разных образах представлен популярный российский мультипликационный символ Чебурашки, быстро полюбившийся участникам фестиваля. Навигацию в периметре Олимпийского парка осуществляют волонтеры, они же приветствуют гостей международного мероприятия. Кроме прочего, сегодня начались заезды детей - участников первой в рамках Всемирных фестивалей образовательной программы, организованной центром "Сириус". Официальная часть с известными экспертами начнется 2 марта, уточнили РИА Новости в оргкомитете фестиваля. Дискуссии запланированы на территории Парка науки и искусств "Сириус", там создали международный "аэропорт" со 112 экспозиционными пространствами. На экспозиционной площадке Парка завершают заключительные работы по монтажу выставочных стендов. Скоро там представят макеты российского самолёта авиакомпании "Аэрофлот" МС-21- 310, бьюти-зону для мастер-классов русской красоты. В части науки откроется лаборатория Росатома, оранжерея с настоящим экзотическими растениями и экотропа, российские специалисты покажут работу на 3D принтере, представят к презентации ряд технических изделий. Одним из знаковых объектов в Парке стала впервые созданная библиотека, хранилище, рассчитанное на 25 тысяч книг, планировалось специально к фестивалю. Библиотека сохранится после проведения крупного международного события. При этом базовой в книжном хранилище станет научная и тематическая литература, дополнят фонд образцами русской и зарубежной классики. Город молодёжи и Парк науки не единственные зоны, где уже сегодня проходят мероприятия, в рамках фестиваля. Так, на улице Парусная в нескольких километрах от главных площадок, художники из Италии, Испании, Казахстана, Мексики продолжают разрисовать жилые здания. Какие-то рисунки приобрели вполне вообразимые очертания, для других мастера только готовят разметку. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. Фестиваль собрал 20 тысяч участников, половина из них – иностранцы. Цель мероприятия – объединить будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/sochi-1930396947.html

https://ria.ru/20240301/naberezhnaya-1930394292.html

сочи

италия

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, владимир путин, аэрофлот, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), мс-21, италия, испания, всемирный фестиваль молодежи — 2024