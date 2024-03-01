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Иностранные делегации продолжают прибывать на Фестиваль молодежи в Сириусе - РИА Новости, 01.03.2024
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11:08 01.03.2024 (обновлено: 11:18 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/festival-1930419964.html
Иностранные делегации продолжают прибывать на Фестиваль молодежи в Сириусе
Иностранные делегации продолжают прибывать на Фестиваль молодежи в Сириусе - РИА Новости, 01.03.2024
Иностранные делегации продолжают прибывать на Фестиваль молодежи в Сириусе
Зарубежные делегации Всемирного фестиваля молодежи продолжают прибывать в международный аэропорт Сочи, вместе с тем в пятницу на федеральной территории Сириус... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:08
2024-03-01T11:18
сочи
владимир путин
аэрофлот
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
мс-21
италия
испания
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СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Зарубежные делегации Всемирного фестиваля молодежи продолжают прибывать в международный аэропорт Сочи, вместе с тем в пятницу на федеральной территории Сириус стартуют экскурсионные программы для журналистов, начнутся первые пресс-конференции с экспертами, уже несколько дней на главных площадках работают волонтеры, передает корреспондент РИА Новости. Первого марта в международный аэропорт Сочи продолжают прибывать иностранные делегации, а в соседствующем Сириусе запланирована экскурсия для журналистов по Городу молодёжи мира, который включает в себя сразу несколько культурных, технологических, образовательных и спортивных площадок. Отобранные гиды на семи языках расскажут представителям прессы подробнее о фестивале. По информации организаторов фестиваля, именно в Городе молодежи сконцентрировали наиболее важную часть инфраструктуры: сцену для выступлений, пять павильонов-городов, фигуры, зоны для культурного и спортивного обмена опытом участников. На Медальной площади, которую временно переименовали в "Душа Россия", там же в пяти разных образах представлен популярный российский мультипликационный символ Чебурашки, быстро полюбившийся участникам фестиваля. Навигацию в периметре Олимпийского парка осуществляют волонтеры, они же приветствуют гостей международного мероприятия. Кроме прочего, сегодня начались заезды детей - участников первой в рамках Всемирных фестивалей образовательной программы, организованной центром "Сириус". Официальная часть с известными экспертами начнется 2 марта, уточнили РИА Новости в оргкомитете фестиваля. Дискуссии запланированы на территории Парка науки и искусств "Сириус", там создали международный "аэропорт" со 112 экспозиционными пространствами. На экспозиционной площадке Парка завершают заключительные работы по монтажу выставочных стендов. Скоро там представят макеты российского самолёта авиакомпании "Аэрофлот" МС-21- 310, бьюти-зону для мастер-классов русской красоты. В части науки откроется лаборатория Росатома, оранжерея с настоящим экзотическими растениями и экотропа, российские специалисты покажут работу на 3D принтере, представят к презентации ряд технических изделий. Одним из знаковых объектов в Парке стала впервые созданная библиотека, хранилище, рассчитанное на 25 тысяч книг, планировалось специально к фестивалю. Библиотека сохранится после проведения крупного международного события. При этом базовой в книжном хранилище станет научная и тематическая литература, дополнят фонд образцами русской и зарубежной классики. Город молодёжи и Парк науки не единственные зоны, где уже сегодня проходят мероприятия, в рамках фестиваля. Так, на улице Парусная в нескольких километрах от главных площадок, художники из Италии, Испании, Казахстана, Мексики продолжают разрисовать жилые здания. Какие-то рисунки приобрели вполне вообразимые очертания, для других мастера только готовят разметку. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. Фестиваль собрал 20 тысяч участников, половина из них – иностранцы. Цель мероприятия – объединить будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/sochi-1930396947.html
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сочи, владимир путин, аэрофлот, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), мс-21, италия, испания, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Сочи, Владимир Путин, Аэрофлот, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), МС-21, Италия, Испания, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Иностранные делегации продолжают прибывать на Фестиваль молодежи в Сириусе

Иностранные делегации продолжают прибывать на Всемирный фестиваль молодежи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка к Всемирному фестивалю молодежи
Подготовка к Всемирному фестивалю молодежи - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Читать ria.ru в
СИРИУС, 1 мар – РИА Новости. Зарубежные делегации Всемирного фестиваля молодежи продолжают прибывать в международный аэропорт Сочи, вместе с тем в пятницу на федеральной территории Сириус стартуют экскурсионные программы для журналистов, начнутся первые пресс-конференции с экспертами, уже несколько дней на главных площадках работают волонтеры, передает корреспондент РИА Новости.
Первого марта в международный аэропорт Сочи продолжают прибывать иностранные делегации, а в соседствующем Сириусе запланирована экскурсия для журналистов по Городу молодёжи мира, который включает в себя сразу несколько культурных, технологических, образовательных и спортивных площадок. Отобранные гиды на семи языках расскажут представителям прессы подробнее о фестивале.
Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Минздрав координирует сопровождение на Всемирном фестивале молодежи
Вчера, 09:10
По информации организаторов фестиваля, именно в Городе молодежи сконцентрировали наиболее важную часть инфраструктуры: сцену для выступлений, пять павильонов-городов, фигуры, зоны для культурного и спортивного обмена опытом участников. На Медальной площади, которую временно переименовали в "Душа Россия", там же в пяти разных образах представлен популярный российский мультипликационный символ Чебурашки, быстро полюбившийся участникам фестиваля. Навигацию в периметре Олимпийского парка осуществляют волонтеры, они же приветствуют гостей международного мероприятия. Кроме прочего, сегодня начались заезды детей - участников первой в рамках Всемирных фестивалей образовательной программы, организованной центром "Сириус".
Официальная часть с известными экспертами начнется 2 марта, уточнили РИА Новости в оргкомитете фестиваля. Дискуссии запланированы на территории Парка науки и искусств "Сириус", там создали международный "аэропорт" со 112 экспозиционными пространствами. На экспозиционной площадке Парка завершают заключительные работы по монтажу выставочных стендов. Скоро там представят макеты российского самолёта авиакомпании "Аэрофлот" МС-21- 310, бьюти-зону для мастер-классов русской красоты. В части науки откроется лаборатория Росатома, оранжерея с настоящим экзотическими растениями и экотропа, российские специалисты покажут работу на 3D принтере, представят к презентации ряд технических изделий.
Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Набережную в Сириусе полностью восстановят после фестиваля
Вчера, 08:32
Одним из знаковых объектов в Парке стала впервые созданная библиотека, хранилище, рассчитанное на 25 тысяч книг, планировалось специально к фестивалю. Библиотека сохранится после проведения крупного международного события. При этом базовой в книжном хранилище станет научная и тематическая литература, дополнят фонд образцами русской и зарубежной классики.
Город молодёжи и Парк науки не единственные зоны, где уже сегодня проходят мероприятия, в рамках фестиваля. Так, на улице Парусная в нескольких километрах от главных площадок, художники из Италии, Испании, Казахстана, Мексики продолжают разрисовать жилые здания. Какие-то рисунки приобрели вполне вообразимые очертания, для других мастера только готовят разметку.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. Фестиваль собрал 20 тысяч участников, половина из них – иностранцы. Цель мероприятия – объединить будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
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В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
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Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
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Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
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Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
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На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
СочиВладимир ПутинАэрофлотГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)МС-21ИталияИспанияВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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