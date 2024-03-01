https://ria.ru/20240301/f-16-1930558724.html

В Киеве рассказали, что украинские летчики уже отрабатывают удары на F-16

В Киеве рассказали, что украинские летчики уже отрабатывают удары на F-16 - РИА Новости, 01.03.2024

В Киеве рассказали, что украинские летчики уже отрабатывают удары на F-16

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты в рамках обучения на американских истребителях F-16 уже начали отрабатывать удары по... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:43

2024-03-01T17:43

2024-03-01T17:45

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты в рамках обучения на американских истребителях F-16 уже начали отрабатывать удары по воздушным и наземным целям."Процесс обучения (на истребителях F-16 - ред.) продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы. Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным и внеземным целям", - приводит слова Игната украинское издание "Волна". По его словам, также подготовку проходит персонал, который учится обслуживать самолеты F-16 и вооружение для них.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Она также сообщала, что Нидерланды намерены отправить в центр обучения украинских пилотов управлению F-16 в Румынии 12-18 таких истребителей. Как заявил ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки их истребителей F-16 Киеву приведут к затягиванию конфликта на Украине и еще большим страданиям ее граждан.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240221/f-16-1928711448.html

https://ria.ru/20240219/vsu-1928348976.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ввс украины, f-16, украина, вооруженные силы украины