https://ria.ru/20240301/f-16-1930374329.html

Сенат США отклонил попытку заблокировать продажу Турции F-16

Сенат США отклонил попытку заблокировать продажу Турции F-16 - РИА Новости, 01.03.2024

Сенат США отклонил попытку заблокировать продажу Турции F-16

Американский сенат отверг попытку заблокировать продажу Турции истребителей F-16, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T00:41

2024-03-01T00:41

2024-03-01T00:41

турция

швеция

рэнд пол

нато

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Американский сенат отверг попытку заблокировать продажу Турции истребителей F-16, свидетельствуют результаты голосования. Сенаторы отказались выносить проект соответствующей резолюции на общее голосование из комитета по международным отношениям. После того, как Турция сняла возражения против вступления Швеции в НАТО, Белый дом попросил конгресс одобрить продажу ей F-16 и модернизационных комплектов к ним на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Помешать сделке пытался сенатор Рэнд Пол, который представил проект "резолюции неодобрения" готовящихся поставок.

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турция

швеция

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турция, швеция, рэнд пол, нато, f-16, в мире