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Сенат США отклонил попытку заблокировать продажу Турции F-16 - РИА Новости, 01.03.2024
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00:41 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/f-16-1930374329.html
Сенат США отклонил попытку заблокировать продажу Турции F-16
Сенат США отклонил попытку заблокировать продажу Турции F-16 - РИА Новости, 01.03.2024
Сенат США отклонил попытку заблокировать продажу Турции F-16
Американский сенат отверг попытку заблокировать продажу Турции истребителей F-16, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:41
2024-03-01T00:41
турция
швеция
рэнд пол
нато
f-16
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Американский сенат отверг попытку заблокировать продажу Турции истребителей F-16, свидетельствуют результаты голосования. Сенаторы отказались выносить проект соответствующей резолюции на общее голосование из комитета по международным отношениям. После того, как Турция сняла возражения против вступления Швеции в НАТО, Белый дом попросил конгресс одобрить продажу ей F-16 и модернизационных комплектов к ним на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Помешать сделке пытался сенатор Рэнд Пол, который представил проект "резолюции неодобрения" готовящихся поставок.
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турция, швеция, рэнд пол, нато, f-16, в мире
Турция, Швеция, Рэнд Пол, НАТО, F-16, В мире
Сенат США отклонил попытку заблокировать продажу Турции F-16

Сенат США отверг попытку заблокировать продажу Турции истребителей F-16

© Flickr / AirwolfhoundСамолет F-16 ВВС Турции
Самолет F-16 ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Flickr / Airwolfhound
Самолет F-16 ВВС Турции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Американский сенат отверг попытку заблокировать продажу Турции истребителей F-16, свидетельствуют результаты голосования.
Сенаторы отказались выносить проект соответствующей резолюции на общее голосование из комитета по международным отношениям.
После того, как Турция сняла возражения против вступления Швеции в НАТО, Белый дом попросил конгресс одобрить продажу ей F-16 и модернизационных комплектов к ним на сумму свыше 20 миллиардов долларов.
Помешать сделке пытался сенатор Рэнд Пол, который представил проект "резолюции неодобрения" готовящихся поставок.
Истребитель F-16s ВВС США - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
США к августу обучат 12 пилотов ВСУ управлению F-16
21 февраля, 03:27
 
ТурцияШвецияРэнд ПолНАТОF-16В мире
 
 
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