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Сенат США отклонил попытку заблокировать продажу Турции F-16
Сенат США отклонил попытку заблокировать продажу Турции F-16 - РИА Новости, 01.03.2024
Сенат США отклонил попытку заблокировать продажу Турции F-16
Американский сенат отверг попытку заблокировать продажу Турции истребителей F-16, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T00:41
2024-03-01T00:41
2024-03-01T00:41
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Американский сенат отверг попытку заблокировать продажу Турции истребителей F-16, свидетельствуют результаты голосования. Сенаторы отказались выносить проект соответствующей резолюции на общее голосование из комитета по международным отношениям. После того, как Турция сняла возражения против вступления Швеции в НАТО, Белый дом попросил конгресс одобрить продажу ей F-16 и модернизационных комплектов к ним на сумму свыше 20 миллиардов долларов. Помешать сделке пытался сенатор Рэнд Пол, который представил проект "резолюции неодобрения" готовящихся поставок.
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турция, швеция, рэнд пол, нато, f-16, в мире
Турция, Швеция, Рэнд Пол, НАТО, F-16, В мире
Сенат США отклонил попытку заблокировать продажу Турции F-16
Сенат США отверг попытку заблокировать продажу Турции истребителей F-16